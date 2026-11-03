Fransa'da binlerce üniversite öğrencisi liseli eylemine destek için sokağa çıktı - Son Dakika
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Fransa'da binlerce üniversite öğrencisi liseli eylemine destek için sokağa çıktı

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Fransa'da üniversite öğrencileri, liselilerin 17 Eylül'de başlattığı eylemlere destek için sokağa çıktı. Paris Emniyet Müdürlüğü'ne göre katılım 30 bini bulabilir; Lyon 2 Üniversitesinin 3 kampüsü kapatıldı. 1,5 aydır süren eylemlerde yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa'da hükümetin eğitim alanındaki taahhütlerini yeterli bulmayan liselilerin eylemleri üniversite öğrencilerinin desteğiyle devam ediyor.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Paris'in içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesindeki üniversiteleri temsil eden Interfac öğrenci kolektifinin çağrısıyla binlerce öğrenci eylem düzenliyor.

Üniversite öğrencileri, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı ve hükümetin eğitim reformlarının yetersiz bulunmasının ardından sendikaların çağrısıyla dün yeni bir soluk kazanan eylemlere destek için sokağa çıktı.

Kolluk kuvvetleri Paris'teki eylemler için yoğun güvenlik önlemleri aldı. Paris Emniyet Müdürlüğü, öğrenci eylemlerine katılımın 30 bini bulabileceğini açıkladı.

Paris'te üniversitelilerin öncülük edeceği eylemlerde yürüyüş güzergahı ise henüz netleşmedi.

Başkentin dışında Lyon, Marsilya, Toulouse ve Lille de öğrenci protestolarına sahne oluyor.

Lyon'da Jean-Jaures Meydanı'nda yüzlerce öğrenci toplanırken, Lyon 2 Üniversitesinin 3 kampüsü eylemler nedeniyle kapatıldı.

Lille'de öğrenci sendikaları Deliot Meydanı'nda öğleden sonra eylem çağrısı yaptı. Unef Lille Sendikası Başkanı Anais Gourgand, BFM kanalına yaptığı açıklamada, eylemlere devam edilmesi gerektiğini, hükümetin duyurduğu taahhütlerin hiç kimseyi tatmin etmediğini söyledi.

Ayrıca Toulouse'da yoğun katılımın olduğu eylemlere liselilerin yanı sıra Sciences Po ve Mirial Üniversiteleri öğrencileri de destek veriyor.

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından dün yeniden canlanmıştı.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği 1,5 aydır devam eden eylemlerde yaklaşık 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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