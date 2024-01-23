Fransa\'da çiftçilerin yol kapattığı trafik kazasında 1 kişi öldü

Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto etmek amacıyla çiftçilerin yolu kapattığı sırada meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, çiftçilerin Ariege vilayetinin Pamiers kentinde yolu araç trafiğine kapatmaları sırasında trafik kazası yaşandı.

Kazada, 37 yaşındaki Sandra isimli kadın çiftçi yaşamını yitirdi. Ayrıca kadının 14 yaşındaki kızı ve eşi de ağır yaralandı.

Kazaya karışan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Çiftçilerin eylemleri katlanarak devam ediyor

Öte yandan eylemlerin devam ettiği, Agen kentinde çiftçiler valilik binasının önüne hayvan gübresi döktü ve kırmızı boya püskürttü.

Güneydeki Bordo ve Lyon kentlerini birbirine bağlayan A89 otoyolunu araç geçişine kapatan eylemciler Toulouse ve Pau gibi kentlerden geçen A64 otoyolunu ise 4 gündür traktörlerle kapatmış durumda.

Çiftçiler Paris'e giden yolu da kapattı

Yaklaşık 100 çiftçi, Paris civarındaki 3 havalimanından birinin bulunduğu Beauvais kentindeki A16 otoyolunda 30 traktörle bariyer oluşturdu.

Eylemciler, Paris'e giden A16 yolunun sadece emniyet şeridini açık tutuyor.

Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya platformundan, çiftçi Sandra'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Pamiers'deki dram hepimizi derinden sarsıyor." ifadesini kullandı ve bu durum karşısında duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Macron, hükümetten çiftçilerin karşılaştığı zorluklara somut çözüm üretmesini istediğini kaydetti.

Başbakan Gabriel Attal da "Bugün tüm çiftçilerimiz yasta. Milletimiz derinden sarsıldı ve birlik içinde" ifadesini kullandı.

Çiftçiler eylemlerini sürdürüyor

Fransa'da Beauvais, Pamiers ve Agen kentleri başta olmak üzere bazı kentlerde çiftçiler, hükümetin tarım politikasını 4 gündür protesto ediyor.

Gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, bu kapsamda günlerdir ülkedeki bazı otoyol ve yolları trafiğe kapatıyor.