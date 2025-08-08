Fransa'da Duplomb Yasası İptal Edildi - Son Dakika
Fransa'da Duplomb Yasası İptal Edildi

08.08.2025 14:28
Anayasa Konseyi, tartışmalı Duplomb yasasının pestisit kullanımına izin veren maddesini iptal etti.

Fransa'da Anayasa Konseyi, çevrecilerin tepki gösterdiği tartışmalı "Duplomb" yasasının ülkede bugüne kadar yasaklı olan bir pestisitin kısıtlı kullanımına izin veren maddesini iptal etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre Anayasa Konseyi, solcu milletvekillerinin "Duplomb" yasasının "dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşam hakkına" aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Anayasa Konseyi, yasanın bugüne kadar yürürlükte olan pestisit yasağına istisna getiren maddesini iptal etti.

"Duplomb" karşıtları, yasanın tarım sektöründe ihtiyaç duyulan ücret artışı ve haksız rekabetin önlenmesi gibi hususlara çözüm olmadığını belirtirken, hükümet bazı Avrupa ülkelerinde bu maddenin kullanıldığına dikkati çekerek, Fransa'nın "gıda egemenliği" için yasanın gerekli olduğunu savunuyor.

Yasanın tartışmaya açılması için imza toplanmıştı

Yasayı sunan senatörün ismiyle anılan "Duplomb" yasasının Ulusal Meclis'te tartışmaya açılması için geçen ay dilekçe verilmişti.

Muhalif kesimin ve çevrecilerin destek verdiği dilekçe, 2 milyona yakın imza toplamıştı.

Dilekçede, Fransa'da 2015'ten bu yana yasak olan ancak bazı Avrupa ülkelerinde ruhsat verilen "Asetamiprid" isimli pestisitin kısıtlı kullanımını öngören yasa "bilimsel, çevresel ve sağlık açısından bir sapma" olarak nitelenmişti.

Duplomb Yasası

Fransa'da bazı pestisitlerle ilgili tarımsal kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin yasa tasarısı, Kasım 2024'te başta senatör Laurent Duplomb olmak üzere bir grup cumhuriyetçi tarafından Parlamento'ya sunulmuştu.

Ulusal basında "Duplomb Yasası" olarak nitelenen yasa, 8 Temmuz'da Parlamento'daki oylamada 223'e karşı 316 oyla kabul edilmiş, oylamada 25 milletvekili de çekimser kalmıştı.

Fransa'da geçen yıl geniş çaplı çiftçi eylemleri olmuştu

Fransa'da hükümetin tarım politikalarına ve Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı geniş çaplı gösteriler düzenlenmişti.

Serbest ticaret anlaşmasına haksız rekabete yol açacağı gerekçesiyle karşı çıkan ve sektördeki kısıtlamalara tepki gösteren çiftçiler, traktörleriyle başkent Paris'i kuşatmış ve günlerce eylemlerini sürdürmüştü.

Hükümet, çiftçi sendikalarıyla eylemlerin sonlandırılması için yaptığı görüşmelerde, tarım sektöründe iyileştirme adımları atma taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA

