Fransa'da Engelli Müslüman Kadına Irkçı Saldırı - Son Dakika
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Fransa'da Engelli Müslüman Kadına Irkçı Saldırı

Marignane'de engelli Müslüman kadına yönelik ırkçı saldırı gerçekleşti, sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

08.12.2024 13:17
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Fransa'da engelli Müslüman bir kadına ırkçı saldırı yapıldı.

Fransa İslam Konseyinden (CFCM) yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki engelli bir kadın 3 Aralık'ta Bouches-du-Rhone vilayetine bağlı Marignane'daki LiDL mağazasında görev yapan yöneticinin, ırkçı ve İslam karşıtı saldırısına uğradı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, engelli kadın mağazadan çıktığı sırada yöneticinin sözlü saldırısına uğradı. Kadının bunu telefonuyla kaydetmek istemesi üzerine yönetici daha fazla öfkelendi.

Mağazanın yöneticisi, yakın zamanda kemoterapi tedavisi gördüğü aktarılan kadının telefonunu kırdı ve yüzüne yumruk attı. Saldırı nedeniyle engelli kadının yüzünde 5 santimetrelik yara oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağızından kan gelen kadına müdahale etti. Beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenilen kadın hastanede tedavi altına alındı.

Saldırıya ilişkin LiDL'dan henüz bir açıklama yapılmazken, saldırgan hakkında herhangi bir önlem alınmaması da öfke uyandırdı.

CFCM, engelli Müslüman kadına saldırı anına şahit olan herkesi ifade vermeye ve soruşturmaya destek olmaya çağırdı.

Ayrıca CFCM, medya kuruluşlarının ve siyasilerin mağdurların "ten rengine, kökenine veya dini kimliğine bağlı olarak" değişen tepkilerini "çifte standart" olarak niteleyerek, ülkede "İslam karşıtı söylemlerin normalleşmesinin ardından, İslam karşıtı şiddetin de normalleşmesine" tanıklık edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Fransa, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Engelli Müslüman Kadına Irkçı Saldırı - Son Dakika

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