Fransa'da erken genel seçimlerin kazananı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayını belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da erken genel seçimlerin kazananı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayını belirledi

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerde galip çıkan Yeni Halk Cephesi, müzakerelerde anlaşmazlık yaşadığı ortak başbakan adayını Lucie Castets olarak belirledi. Castets, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı olduğunu ve kamu hizmetlerini korumak için mücadele ettiğini belirtti.

23.07.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da erken genel seçimlerin kazananı Yeni Halk Cephesi'ni oluşturan 4 parti, müzakerelerde durma noktasına gelmiş olmasına rağmen ortak başbakan adayı olarak Lucie Castets'i belirledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 9 Haziran'da Meclisi feshetmesinin ardından 30 Haziran ve 7 Temmuz'da gidilen erken genel seçimlerde, Yeni Halk Cephesi sandıktan galip çıktı.

Ancak seçimin ardından haftalardır devam eden müzakerelerde, sol ittifakını oluşturan 4 parti, ortak başbakan adayında anlaşmakta zorlandı.

Sol ittifak, müzakereler sırasında öne çıkarılan Huguette Bello ve Laurence Tubiana gibi isimler üzerinde anlaşamazken, Macron bu akşam Fransız televizyonuna konuk olmadan önce ortak başbakan adaylarını açıkladı.

Castets, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı

Uzun uğraşlar sonrası varılan bu karara ilişkin Yeni Halk Cephesi'nden yapılan açıklamada, seçimden 16 gün sonra ittifakın müzakerelerinin olumlu sonuç verdiği belirtilerek, ittifakın, Cumhurbaşkanı Macron'a, Castets'i başbakan adayı olarak teklif ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Castets'in, daha önce vergi kaçakçılığıyla mücadele eden kıdemli bir memur olarak çalıştığı, emeklilik yaşının 64'e çıkarılmasına karşı olduğu ve kamu hizmetlerini korumak için mücadele ettiği kaydedildi.

Castets, Fransa'nın önde gelen okullarından Sciences Po ve ENA'nın yanı sıra İngiltere merkezli London School of Economics'de eğitim gördü.

"Kamu Hizmetlerimiz" adlı topluluğun sözcüsü ve kurucularından Castets, Fransa Ekonomi Bakanlığı bünyesinde de çalıştı.

Kaynak: AA

Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da erken genel seçimlerin kazananı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayını belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
17:14 ’’Ötanazi’’ kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu ''Ötanazi'' kelimesi tartışmalı yasadan çıkarılmıştı! AK Partili Çelik, polemiklere nokta koydu
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:23 Canlı Anlatım Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi Canlı Anlatım! Lugano Fenerbahçe maçında ilk gol geldi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
16:58 İstanbul’da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü İstanbul'da esnaflar sokak ortasında çatıştı: 1 ölü
16:55 Fransa’nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü Fransa'nın köklü takımlarından Bordeaux, küme düşürüldü
16:14 Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı Operasyon geçiren Kadir Ezildi, narkozun etkisiyle nişanlısını sayıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 21:43:40. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da erken genel seçimlerin kazananı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayını belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement