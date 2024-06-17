Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik bir şekilde erken seçim kararı alması, piyasaları olumsuz etkiledi ve Paris borsası, Avrupa'nın en büyük borsası ünvanını Londra'ya kaptırdı. Macron'un erken seçim kararı, ülkenin risk primini yükseltirken Fransız bankacılık sektörünü de olumsuz etkiledi. Fransız borsasındaki şirketlerin piyasa değeri düşerken, Londra borsası Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası ünvanını geri aldı. Macron'un erken seçim kararı, siyasi belirsizlik ortamı yaratırken Fransız hisse senedi piyasası da büyük kayıplar yaşadı.

17.06.2024 14:11
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beklenmedik bir şekilde erken seçim seçim kararı alması piyasaları da olumsuz etkilerken Paris, yaklaşık 2 yıldır elinde bulundurduğu Avrupa'nın piyasa değeri en büyük borsasına sahip olma ünvanını Londra'ya kaybetti.

Macron'un sürpriz erken seçim kararı, ülkenin risk priminin de yükselmesine neden olurken bu durum özellikle Fransız bankacılık sektörünü olumsuz etkiledi.

Hisse senedi piyasasındaki son değer kayıplarıyla Fransız borsasındaki şirketlerin piyasa değeri 3,13 trilyon dolara indi. 3,18 trilyon dolar piyasa değeri ile Londra borsası, 2 yıl önce Paris'e kaptırdığı Avrupa'nın en büyük hisse senedi borsası ünvanını geri aldı.

Macron'un, aşırı sağcıların 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden açık ara birinci çıkması üzerine erken seçim kararı almasının ardından Fransız şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 258 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı.

Ülkede erken seçimlerin yol açtığı siyasi belirsizlik ortamında, Fransız hisse senedi piyasasının göstergesi niteliğindeki CAC 40 endeksi, yüzde 6'dan fazla değer kaybı ile 2002'den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşamıştı.

9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) yüzde 31,37'lik oyla ve açık ara farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da erken seçim kararı piyasaları etkiledi, Paris borsası Londra'ya kaybetti - Son Dakika

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