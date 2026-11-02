Fransa\'da geçim sıkıntısına karşı eylemlerde 779 kişi gözaltına alındı

PARİS, 2 Kasım (Xinhua) -- Fransa'da cumartesi günkü yeni protesto dalgasında 779 kişi gözaltına alındı.

Fransız BFM televizyonunun İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı pazar günkü haberine göre, ülke genelinde artan yaşam maliyetlerine karşı düzenlenen yeni protestolara yaklaşık 320.000 kişi katıldı. Bakanlık, başkent Paris'teki gösterilere cumartesi günü yerel saatle 17.00 itibarıyla 70.000 kişi katıldığını açıkladı.

Gösterilerin büyük bölümü olaysız geçerken, göstericilerin dağıtılması sırasında birçok kentte gerginlik yaşandı. Paris'in 12. bölgesinde yer alan Porte de Charenton yakınlarında cumartesi günü, güvenlik personelinin yakınlarında el yapımı bir patlayıcı infılak etti. Personel, olayda hafif yaralandı.

Paris Savcılığı pazar günü yaptığı açıklamada, olaya ilişkin cinayete teşebbüs şüphesiyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.