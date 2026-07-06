Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi - Son Dakika
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Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi

06.07.2026 18:23
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Hükümete karşı sunulan gensoru önergesi, sıcak hava dalgası yönetimi nedeniyle reddedildi.

Fransız Ulusal Meclisinde, haziranda ülkeyi etkisi altına alan ve çok sayıda ölüme yol açan sıcak hava dalgası krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete karşı sunulan gensoru önergesi reddedildi.

Fransa'nın Ulusal Meclisinde, rekor sıcaklıklara karşı yeterli önlemleri almadığı için hükümete tepki gösteren Ekolojistlerin sunduğu gensoru önergesi oylandı.

Gensoru önergesine 132 milletvekili destek verirken, hükümetin düşürülmesi için yeter sayı olan 289'a ulaşılamadı.

Ekolojistlerin yanı sıra solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisi milletvekillerinin de "evet" dediği önergeye, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ve Sosyalist Parti (PS) milletvekilleri büyük oranda destek vermedi.

Fransa'yı geçen ay yaklaşık 2 hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke, tarihinin en sıcak haziranını yaşarken, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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