Fransa'da Güvenoyu Önergesi Reddedildi - Son Dakika
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Fransa'da Güvenoyu Önergesi Reddedildi

François Bayrou hükümetine karşı sunulan güvenoyu önergesi, gerekli oya ulaşamayarak reddedildi.

16.01.2025 22:23
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- Fransa'da François Bayrou hükümetine karşı verilen güvenoyu önergesi reddedildi

PARİS - Fransa'da François Bayrou hükümetine karşı sunulan güvenoyu önergesi, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada gerekli olan 288 oya ulaşılamaması nedeniyle reddedildi.

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun hükümetine karşı sunulan güvenoyu önergesi, Ulusal Meclis'te yapılan oylama ile reddedildi. Önerge, yalnızca 131 milletvekilinin desteğini alırken, kabul edilmesi için gereken 288 oya ulaşamadı.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (La France Insoumise) tarafından sunulan önergeye, komünist ve çevreci milletvekilleri tarafından desteklenirken, Sosyalist Parti (Parti Socialiste) oylamaya saatler kala önergeye destek vermeme kararı aldı. Sosyalist Parti'nin kararı, partiyi Yeni Halk Cephesi'ndeki diğer sol gruplardan ayırırken, hükümete karşı oluşturulan muhalefet cephesinde bir çatlak oluşturdu.

Kaynak: İHA

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