Fransa'da Hastane Zincirinde Elektrik Arızası: Bilgisayar Sistemleri Aksadı

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Fransa'da başkent ve çevresinde hizmet veren hastane zincirindeki elektrik arızasının bilgisayar sistemlerinde aksamaya yol açtığı bildirildi.

Başkent Paris'in de bulunduğu Ile-de France bölgesindeki 38 yerleşkesi ile her yıl 8,3 milyon hastaya hizmet veren üniversite hastanesi AP-HP'de elektrik arızası meydana geldi.

AP-HP'nin sitesinden yapılan açıklamada, 3 Ağustos'taki arızanın bilgisayar sistemlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, bilişim sistemlerindeki sorunun tamamen elektrik arızasından kaynaklandığı, herhangi bir siber saldırı ya da sabotaj ihtimalinin bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan dün gece itibarıyla bilişim kaynaklarındaki arızaya ilişkin hasar giderme çalışmalarının ilk etabının tamamlandığı ve altyapıya yönelik onarımın sürdüğü kaydedildi.

Hastane yönetimi, yaşanan aksaklığın hastaların güvenliği için tehdit oluşturmadığını, acil de dahil tüm servislerin hizmet vermeyi sürdürdüğünü duyurdu.

Gün içinde hastanenin bilişim hizmetlerinin normale dönmesi bekleniyor.

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapan, yaklaşık 16 milyon turisti ağırlaması öngörülen ülkenin başkenti ve çevresinde sağlık hizmetleri açısından da yoğun dönem yaşanıyor.