Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya

2025 bütçe tasarısı tartışmaları nedeniyle Fransa'da hükümetin düşme riski arttı. Muhalefet gensoru önergesi sunacak.

02.12.2024 19:46
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Fransa'da muhalefetteki solcuların yanı sıra 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi de hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine destek vereceğini açıklamasıyla azınlık hükümetinin geleceği zora girdi.

Ulusal Mecliste sosyal güvenlik bütçesinin görüşüldüğü oturumda Başbakan Michel Barnier'nin, bir tasarının milletvekilleri tarafından oylanmadan meclisten geçirilmesine izin veren Anayasa'nın 49. maddesini işletmesi muhalefetin tepkisini topladı.

Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 aydır iktidarda olan Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek veren ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcılar da Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergesi sunacağını bildirdi.

RN ayrıca solcu ittifakın hükümete karşı sunacağı gensoru önergesine de destek vereceğini kaydetti. RN'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Bu hükümet, bu tasarı gibi gensoru önergesini hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Barnier'den milletvekillerine "sorumluluk" çağrısı

Başbakan Barnier, Anayasa'nın 49. maddesini işletmeden hemen önce Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada, milletvekillerine sorumluluk çağrısı yaptı.

Bütçe konusunda siyasi parti grupları ile müzakerelerin "sonuna geldiğini" kaydeden Barnier, muhalefetin daha önce de dile getirdiği "hükümeti düşürme" tehditlerine ilişkin, "Fransızların bireysel çıkarların ülkenin geleceğine tercih edilmesini affetmeyeceğini düşünüyorum." dedi.

Hükümet düşebilir

Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu NFP ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı gensoru önergesine destek vermesi halinde, merkez sağ azınlık hükümeti düşebilir. Gensoru önergesinin sunulmasının ardından 48 saat içinde Ulusal Mecliste oylama yapılıyor.

Hükümet tarafından 10 Ekim'de Parlamentoya sunulan 2025 bütçe tasarısında 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avro vergi artışı planlanıyor.

Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Güncel, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Hükümet Düşme Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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