Fransa'da iki tekne çarpıştı, suya düşen 31 yaşındaki kişi ağır yaralandı

Fransa'nın güneyinde 2 teknenin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Alpes-Maritimes ilindeki Mandelieu-la-Napoule bölgesi açıklarında bu sabah iki tekne çarpıştı.

Çarpışma sonucu teknede bulunan 31 yaşındaki kişi suya düştü.

Bölgede bulunanlar tarafından ağır yaralı halde sudan çıkarılan kişi, helikopterle Nice kentindeki Pasteur 2 Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine 15 itfaiyeci sevk edilirken, çarpışmanın sebebi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Yardım ekipleri, tekne sürücülerini??????? seyir halindeyken dikkatli olmaları, diğer teknelerle güvenlik mesafesini korumaları ve hızlarını ayarlamaları konusunda uyardı???????.