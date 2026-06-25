Fransa'da İlk Ebola Vakası ve Karantina Önlemleri - Son Dakika
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Fransa'da İlk Ebola Vakası ve Karantina Önlemleri

25.06.2026 10:08
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Fransa'da Ebola virüsü tespit edilen doktora temas eden 5 kişi karantinaya alındı.

Fransa Sağlık Bakanı Stephanie Rist, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti.

Bakan Rist, konuk olduğu France 2 kanalında ülkedeki Ebola vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dün Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) insani yardım misyonundan dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiğini hatırlatan Rist, söz konusu kişinin deneyimli bir doktor olduğunu belirtti.

Rist, bu doktorun hastalığın başında olduğunu kaydederek, uçağa bindiği sırada herhangi bir belirtisi bulunmadığı, dolayısıyla virüsün bulaşıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Uçuş sırasında baş ağrısı şikayeti olan doktorun durumu ilgililere bildirdiğini aktaran Rist, bu nedenle doktorun uçak inince karşılanarak hastaneye götürüldüğünü ve burada 21 günlük karantinaya alındığını kaydetti.

Rist, uçakta doktora yakın olanları araştırdıklarını belirterek, doktorla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tespit edilerek tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı.

Fransa Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, KDC'den dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtilmişti.

Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada, Başbakan Sebastien Lecornu'nun durumu yakından takip ettiği aktarılmıştı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon ise dün yaptığı açıklamada, Ebola salgını durumunun kontrol altında olduğunu vurgulamıştı.

Ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta, yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da İlk Ebola Vakası ve Karantina Önlemleri - Son Dakika

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