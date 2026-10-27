Fransa'da ırkçılık ve İslamofobi karşıtı gösterilerde saldırı kurbanı anıldı

Fransa'da artan ırkçılığa ve Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) tepki göstermek amacıyla ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Fransa'da farklı sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Paris, Strazburg, Roubaix, Stains, Nanterre, La Courneuve dahil farklı kentlerde ırkçılık karşıtları bir araya geldi.

Ülkede artan ırkçılığa ve İslamofobiye tepki verilen gösterilerde, 23 Ekim'de Yvelines ilinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Kongo asıllı Fransız Pengo Bossio Wangi anıldı.

Gösterilerde, söz konusu terör saldırısında yaralanan 1'i çocuk olmak üzere 5 kişiye yönelik destek mesajları da dile getirildi.

Başkent Paris'te Stalingrad Muharebesi Meydanı'nda yerel saatle 19.00'da başlayan gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler, "Irkçılık bir görüş değil, hayatları paramparça eden bir suçtur", "Paramparça olan hayatlardan ziyade kırılan vitrinlere şefkat gösteriyorlar" ve "Irkçılık öldürür" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, ırkçı söylemleri yaymakla suçlanan CNews kanalında çalışan bir gazetecinin gösteriye katılmasına "CNews dışarı" ve "CNews katil, (Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" sloganları atarak tepki gösterdi.

Irkçı bir çerçeve kullanıldı

Irkçılıkla mücadele derneği SOS Racisme'in Başkanı Dominique Sopo, burada yaptığı konuşmada, birkaç yıldır ülkede ırkçı saikli suçların yeniden işlenmeye başlandığını söyledi.

Sopo, bazı medya organlarının bünyelerinde ırkçı söylemlerin sarf edilmesine izin verdiğini belirterek, bu söylemin son derece "ciddi" olduğuna dikkati çekti.

Yvelines'e bağlı Trappes kentindeki saldırıyı yapan teröristin "siyahilere ve Araplara saldırarak 17 Ekim'deki gösterilerinde, dükkanı yağmalanan esnafın öcünü almak istediğini" dile getirdiğini aktaran Sopo, terör saldırısından birkaç gün önce Fransız televizyon kanallarında eylemlerdeki yağma olaylarıyla ilgili ırkçı bir çerçeve kullanıldığını belirtti.

Trappes Belediye Başkanı Ali Rabeh ise Ulusal Birlik (RN) Partisi Başkanı Jordan Bardella'nın daha önce Trappes kentini "Paris'e 30 dakika mesafedeki Kabil'e" benzettiğini hatırlattı.

Rabeh, Trappes'a yönelik damgalayıcı sözler kullananları terör saldırısının failine silah vermekle suçlayarak, "Kanallarda durmaksızın aktarılan yabancılara, göçmenlere, Müslümanlara karşı sarf edilen nefret söylemleri, Fransızların bir kısmının insanlıktan çıkarılmasına neden oldu." dedi.

Bu durumun, bu kişilerin "iç düşmanlar" gibi gösterilmesine sebebiyet verdiğini kaydeden Rabeh, ırkçılık zehrinin tüm ülkeye bulaştığını dile getirdi.

Irkçılık Karşıtı Koalisyon'dan yapılan açıklamaya göre, Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan bir diğer gösteri, Paris Emniyet Müdürlüğünce yasaklandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bazı göstericiler, yasağa rağmen Cumhuriyet Meydanı yakınlarında toplandı.

Sokakta yere oturan göstericiler, Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okudu.

Polis, eylemi dağıtmak için kalkanlarıyla göstericileri iterek bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Süreç

Yvelines ilinde 23 Ekim'de bir kişi, bulunduğu araçtan etraftakilere ateş açmıştı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı.

39 yaşındaki saldırgan Kevin T, olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırının ırkçı nitelikte bir terör saldırısı olduğunu duyurmuştu.