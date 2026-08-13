Fransa'da İtfaiye Erleri Greve Gitti - Son Dakika
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Fransa'da İtfaiye Erleri Greve Gitti

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İtfaiye erleri, daha fazla imkan talebiyle 29 Eylül'de Paris'te gösteri düzenleyecek.

Fransa'da görevlerini yerine getirebilmek için daha fazla imkan talep eden itfaiye erleri, 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyeceklerini duyurdu.

Fransa'daki görevlerini yerine getirmek için daha fazla imkan talep eden itfaiye sendikaları temsilcileri, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile Paris'te görüştü.

Görüşme sonrası sendikaların sözcüsü Xavier Boy, İçişleri Bakanlığının önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Nunez'in üzerine düşen görevi yapmadığını savundu.

Boy, taleplerine somut yanıtlar alamadıklarını belirterek, itfaiyecilerin çalıştığı sivil güvenlik alanına ilişkin Meclise gelecek yeni yasa tasarısının içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadığını aktardı.

Yaklaşık 42 bin hektar alanın küle döndüğü Gironde vilayetindeki orman yangını sırasında personel, kamyon ve yangın söndürme aracı eksikliği yaşandığını vurgulayan Boy, söz konusu yangınla ilgili yerel makamların yeterince öngörüde bulunmadığını dile getirdi.

Boy, eskiden Fransa'daki orman yangınlarının ülkenin güney kısmında gerçekleştiğine ancak durumun zamanla değiştiğine işaret ederek, dün ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde orman yangını başladığını hatırlattı.

Boy, itfaiye erlerinin 29 Eylül'de başkent Paris'te gösteri düzenleyeceklerini bildirdi.

İtfaiye erleri, daha fazla imkan ve ek personel alımı talebiyle bugün ülke genelinde greve gitti.

Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor

Aşırı sıcakların yangınları olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektarlık alan küle dönmüştü.

Yangınlara müdahale eden itfaiye erlerinden 4'ü hayatını kaybederken, 230'dan fazlası ise yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Fransa'da yaklaşık 256 bin itfaiye eri bulunuyor. Söz konusu itfaiyecilerin yüzde 17'si profesyonel olarak bu mesleği yaparken, yüzde 5'i askerlerden oluşuyor.

İtfaiye erlerinin yüzde 78'i ise farklı mesleklerde çalışan "gönüllü itfaiyeciler" kategorisine giriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da İtfaiye Erleri Greve Gitti - Son Dakika

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