Fransa'da Kasırga: 300 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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Fransa'da Kasırga: 300 Ev Zarar Gördü

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Aude'deki kasırgada 40 kişi yaralandı, 2 bin haneye elektrik kesintisi yaşandı.

Fransa'nın güneyindeki Aude vilayetinde etkili olan kasırgada onlarca ev zarar gördü.

Aude Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kasırganın vilayete bağlı Pomas kasabasını vurduğu ve kasabada yaklaşık 300 evde maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Vilayette kasırgaya bağlı olaylarda 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Öte yandan vilayet genelinde yaklaşık 2 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı, bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Fransa'nın güneyindeki Korsika Adası'nda da yıldırım düşmesi sonucu Ajaccio kenti yakınlarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France özellikle ülkenin güney kesimlerinde etkili olması beklenen şiddetli rüzgarlara karşı uyarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Kasırga: 300 Ev Zarar Gördü - Son Dakika

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