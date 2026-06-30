Fransa'da Kiralara Aşırı Sıcaklık İmza Kampanyası - Son Dakika
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Fransa'da Kiralara Aşırı Sıcaklık İmza Kampanyası

30.06.2026 11:18
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Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle gerekli ekipmanları olmayan evlerin kiralarının askıya alınması için imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'da aşırı sıcaklarla mücadele etmek için gerekli ekipmanlara sahip olmayan evlerin kirasının askıya alınması amacıyla imza kampanyası başlatıldı.

Fransa'da iki hafta boyunca etkisini yoğun bir şekilde hissettiren aşırı sıcaklara karşı mücadele etmeyi amaçlayan Kira Grevi Topluluğu, change.org üzerinden imza kampanyası başlattı.

Topluluk, kampanyaya ilişkin açıklamasında, bu yıl yazı mevsiminin henüz yeni başlamış olmasına rağmen ülkede iki kez aşırı sıcakların yaşandığını kaydetti.

Açıklamada, "Sokakta, iş yerinde ve ayrıca evlerde ölümler arttı" ifadesine yer verilirken, aşırı sıcakların 6. gününde, Paris Emniyet Müdürlüğünün, başkenti de kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastanelerin dolu olduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

İklim değişikliğine uyum sağlanmaması halinde, Fransa'da 2003 yazında sıcak hava nedeniyle 15 bin kişinin hayatını kaybettiği durumun olağan hale geleceği vurgulanan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre sıcaklığı 24 dereceyi aşan evlerin ölüm riskini artırdığı aktarıldı.

Açıklamada, yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı olan vatandaşların bu durum karşısında son derece hassas olduğuna dikkat çekilerek, Fransızların yüzde 66'sının sıcaklar nedeniyle evlerinde zorluk çektiği belirtildi.

Fransa'da her iki evden birinin sıcak havayı hapseden evler olduğuna işaret edilen açıklamada, bu duruma karşı evler için kepenk, ahşap panjur, gece havalandırması imkanları ve hava sirkülasyonunu sağlayan sistemler gibi hızlı bir şekilde uygulanabilecek çözümlerin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, bunların hayati önlemler olduğuna işaret edilirken, sıcaklara karşı temel ekipmanlara sahip olmadığı için evleri yaşanmaz halde olan kişilerin kiralarının askıya alınması talep edildi.

Barınma Hakkı Derneğinin de desteklediği söz konusu imza kampanyasına, şu ana kadar 5 binden fazla kişi destek verdi.

Fransa'da 18 Haziran'dan itibaren etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde yoğunluk yaşanırken, Paris'te 26 Haziran'da tek bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, klimasız bazı ev, hastane ve okullarda aşırı sıcaklarla mücadele etmek için binaların camları acil durumlarda kullanılan termal battaniyelerle kaplanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Kiralara Aşırı Sıcaklık İmza Kampanyası - Son Dakika

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