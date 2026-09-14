Fransa'da kuraklıktan etkilenen çiftçilere acil yardım planı önümüzdeki günlerde yürürlükte

Tarihinin en kurak dönemlerinden birini yaşayan Fransa'da hükümet, bu durumdan etkilenen çiftçiler için taahhüt ettiği yardımları gelecek günlerde yapacağını bildirdi.

Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard, France 2 kanalında katıldığı programda, karşı karşıya kalınan olağanüstü kuraklıkla mücadelede önemli çaba sarf ettiklerini söyledi.

Bakan Genevard, kuraklıktan en çok etkilenen tarım sektörü için taahhüt edilen acil yardım planının gelecek günlerde yürürlüğe konacağını kaydetti.

Planın detaylarına ilişkin bilgi vermeyen Genevard, çiftçilere yardımların "çok hızlı" şekilde yapılacağını belirtti.

Hükümetin yardım planı ilk aşamada mağdur çiftçilerin zararını karşılamayı, ikinci aşamada da ekim sezonunda üretimlerini sürdürmelerini amaçlıyor.

Belirlenen yardımların bir kısmının doğrudan valiler tarafından yönetilmesi bekleniyor.

Tarım Bakanlığı verilerine göre, Fransız ana karasındaki 98 vilayet kuraklıktan etkilenirken, felaketin kriz boyutlarında olduğu 57 vilayette de önemli oranda su kısıtlamaları uygulanıyor.

Uzmanlar kuraklığın şiddetlenmesi halinde su kısıtlamalarının sonbaharda da devam edeceğini bildiriyor.