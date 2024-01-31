Fransa\'da kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısı kabul edildi

Fransa'da, kürtajı anayasal güvence altına alan yasa tasarısına ilişkin Ulusal Mecliste yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu tasarıya "evet" dedi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, kürtaj hakkının Fransız Anayasasında yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı Ulusal Mecliste merkez ve solcu partilerin oyları ile kabul edildi.
Kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarı 30'a karşı 493 oyla meclisten geçti.
Tasarının, 28 Şubat'ta Parlamentonun üst kanadı Senatoda görüşülmesi bekleniyor.
Öte yandan sağcıların çoğunlukta olduğu Senatoda tasarıya ilişkin görüşmelerin zor geçebileceği belirtiliyor.
Senatoda Ulusal Meclisin onayladığı metin üzerinde uzlaşı sağlanırsa, Parlamentonun iki kanadının bir araya geldiği Kongre'de tasarıya ilişkin nihai oylama yapılacak.
Tasarı'nın, anayasada bir değişiklik yapmayı öngördüğü için Kongrede oylamaya sunulması gerekiyor.
Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor.
Tasarı Parlamentodan geçerse, Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olacak.
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