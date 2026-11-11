Fransa'da lise eylemleri özel ders alanların sayısını artırdı, oran yüzde 20'yi geçti - Son Dakika
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Fransa'da lise eylemleri özel ders alanların sayısını artırdı, oran yüzde 20'yi geçti

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Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 2 aydır süren lise eylemleri bazı okullarda kapanmaya, bazılarında uzaktan eğitime neden oldu. Yapılamayan derslerle müfredatın gerisinde kalan liseliler arasında özel ders alanların sayısı eylemler öncesine göre yüzde 20'yi geçti.

Fransa'da ülkenin farklı şehirlerindeki birçok okulda haftalardır devam eden eylemler nedeniyle eğitimde yaşanan aksamalar, öğrencileri özel ders almaya yöneltti.

Le Figaro'nun haberine göre, 17 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 2 aydır devam eden lise kuşatma eylemleri bazı okulların kapanmasına ve bazılarında ise uzaktan eğitim gibi yeni öğrenim modellerinin uygulanmasına yol açtı.

Velilerde ve yapılamayan dersler nedeniyle müfredatın gerisine düşen liselilerde artan endişe, öğrencilerin özel derslere yönelmesini arttırdı.

Liseliler arasında özel ders alanların sayısı öğrenci eylemleri öncesine kıyasla yüzde 20'yi geçti

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde eylemler azalmış, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım'da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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