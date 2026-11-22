Kamu borçlarıyla mücadele eden ve bütçe görüşmelerinin hükümet krizlerine yol açtığı Fransa'da üzerinde henüz uzlaşı sağlanamayan 2027 bütçesi için de takvim daralırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Anayasa'ya "bütçe altın kuralı" koymak için Kongreyi toplayacağı öne sürüldü.

Fransız gazetesi La Tribune Dimanche'a göre, Macron, kamu maliyesini dengelemeye yönelik çok yıllık bir yol haritası oluşturulmasını, devlet ve sosyal güvenlik bütçesinin bu planlamaya göre hazırlanmasını zorunlu kılan "bütçe altın kuralı" maddesinin Anayasa'ya dahil edilmesi için kolları sıvadı.

Yıl sonuna kadar onaylanması gereken 2027 bütçesinde ne Ulusal Meclis'te ne de Senato'da henüz bir uzlaşı sağlanamazken, Macron'un siyasi krizlere yol açan bütçe görüşmelerinde, istikamet ve çerçeve belirlemek için 2011'de François Fillon hükümeti tarafından sunulan anayasal değişiklik tasarısını temel alabileceği savunuldu.

Bu amaçla ilerleyen günlerde Macron'un Versay Sarayı'nda Kongreyi toplayacağı iddia edilirken, Elysee Sarayı'ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Kongrenin 5'te 3'ünün desteğini alması gerekiyor

Fillon hükümetinin 2011'deki tasarı teklifinde, bütçenin, kamu maliyesini dengelemeye yönelik çok yıllı planlara uyacak şekilde oluşturulması öngörülüyordu.

Fransız Anayasası'na göre, anayasal değişikliğin hayata geçirilmesi için Ulusal Meclis milletvekilleri ve Senato üyelerinin yer aldığı Kongrenin 5'te 3'ünün desteğini alması gerekiyor.

Kamu borcunun Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) oranının yüzde 119 civarında seyrettiği ülkede, bütçe görüşmeleri muhalefetle hükümet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık noktalarından birini oluşturuyor.

2024 ve 2025 yıllarındaki bütçe görüşmelerinde yaşanan tıkanma, Michel Barnier ve François Bayrou hükümetlerinin sonunu getirmişti.