Fransa'da Manş Tüneli girişindeki kazada minibüs şoförü dahil 19 kişi yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da Manş Tüneli girişindeki kazada minibüs şoförü dahil 19 kişi yaralandı

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Fransa'nın Coquelles kentindeki Manş Tüneli girişinde minibüs ile yük treninin karıştığı kazada minibüs şoförü dahil 19 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken kaza nedeniyle tüneldeki yük seferleri durduruldu.

Fransa'nın kuzeyindeki Manş Tüneli'nin girişinde minibüs ve trenin karıştığı kazada 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Coquelles kentinde Manş Tüneli'nin girişindeki yükleme peronu alanında trafik kazası meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, kazada minibüsün şoförü dahil 19 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kaza, minibüs ve yük treni arasında yaşandı ancak kazanın nasıl olduğuna dair detay verilmedi.

İlk yardım ekiplerinin ve sınır polisinin intikal ettiği kaza mahallinde, Manş Tüneli'ndeki yük seferleri durduruldu.

Kaynak: AA
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