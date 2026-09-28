Fransa'da merkez sağ Senatodaki çoğunluğunu korudu, aşırı sağ ilk kez grup kuracak - Son Dakika
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Fransa'da merkez sağ Senatodaki çoğunluğunu korudu, aşırı sağ ilk kez grup kuracak

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Fransa'da Senatonun 178 sandalyesinin yenilendiği kısmi seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre merkez sağ 125 sandalyeyle çoğunluğunu muhafaza etti. Aşırı sağcı RN Partisi, müttefiki UDR ile Senatoda ilk kez grup kurmak için gereken 10 sandalye barajını aştı.

Fransa'daki kısmi Senato seçimlerinde merkez sağcılar sandalye çoğunluğunu muhafaza etti, aşırı sağcılar ilk kez grup kurmak için yeterli senatör sayısına ulaştı.

Ülkede parlamentonun üst kanadı Senatoda görev yapan 348 senatörden 178'inin yenilendiği kısmi seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 17.30'da sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre birçok merkez sağcı siyasetçi yeniden senatör seçilirken aşırı sağcılar sandalye sayısını artırdı.

Yeni seçilen senatörlerle birlikte Senatodaki yeni sandalye dağılımında 125 sandalye ile merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi başı çekiyor.

Merkez sağ akımından Merkezci Birlik Grubu'nun (UC) 57 senatörünün bulunduğu Senatoda Sosyalist Partinin (PS) önderlik yaptığı Sosyalist Grubu, 63 sandalyeyle en kalabalık ikinci grubu oluşturuyor.

Senatoda merkez sağcı Bağımsızlar, Cumhuriyet ve Topraklar Grubu'nun 21 ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın da olduğu Demokratlar, İlericiler ve Bağımsızlar Grubu'nun (RDPI) 17 sandalyesi bulunurken Komünist Grubu'nun 19 senatörü yer alıyor.

Avrupa Demokratik ve Sosyal Birlik Grubu, Çevreciler Grubu ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi, Senatoda aynı sandalye sayısına ulaşırken her biri 14 senatör tarafından temsil ediliyor.

Ayrıca Senatodaki 4 sandalyeyle ilgili sonuçlar henüz bilinmiyor.

Kısmi Senato seçimlerinin sonuçlarının ve partilere göre sandalye dağılımının gelecek saatlerde netleşmesi öngörülüyor.

Merkez sağ, Senatodaki çoğunluğunu sürdürüyor

Merkez sağcılar, tıpkı Eylül 2023'teki kısmi seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerle de Senatodaki çoğunluğunu muhafaza etti.

LR Partisinin 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Bruno Retailleau, Vendee ilinde yeniden senatör seçildi.

Aşırı sağcılar, ilk defa Senatoda grup kuracak

Fransa'da aşırı sağcılar, oluşturdukları ittifak sayesinde ilk defa Senatoda grup kurmak için gereken 10 sandalye sayısını aştı.

RN Partisi lideri Jordan Bardella, ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, tarihinde ilk kez RN Partisinin, müttefiki aşırı sağcı Cumhuriyet için Haklar Birliği (UDR) Partisi ile Senatoda grup kuracağını duyurdu.

Bardella, Senatoda kuracakları grubun, ülkenin unutulan kesimlerinin ve Paris'te alınan büyük kararlardan uzak kalan belediye başkanlarının sesi olacağını belirtti.

RN Partisinin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partileri için "tarihi galibiyet" olarak nitelendirdiği seçimlerin sonuçlarının, umduklarının da ötesinde olduğunu ifade etti.

Sosyalistler ve çevreciler, seçim anlaşmalarına çoğunlukla uydu

PS ve çevreci Yeşiller (EELV) Partisine üye olan büyük seçmenler, iki parti arasında seçimler kapsamında varılan anlaşmalara çoğunlukla sadık kaldı.

İki turlu seçimlerin düzenlendiği illerde sosyalistler ve çevreciler, ilk turda en yüksek oy alan adayların listelerini ikinci turda destekledi.

Bu partiler arasındaki anlaşmalardan muaf olan solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, ikinci tura kaldığı illerde aday listelerini geri çekmedi.

EELV ile LFI Partileri arasındaki anlaşmazlık, solculara bir sandalye kaybettirdi

LFI Partisinin yurt dışındaki Fransızları temsil etmek için aday gösterdiği Martha Pecina, 3 oy farkla senatör seçilemedi.

LFI Parti Koordinatörü Manuel Bompard, Pecina'nın mağlubiyetine ilişkin ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, çevrecilerin, EELV ile LFI partileri arasında ortak liste yapmayı reddetmesinin, solcuların sağcıların karşısında bir sandalye kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Bompard, Pecina'nın yarıştığı sandalyeyi kazanması için 3 oya, EELV Partisinin adayının ise aynı sandalye için 20 oya ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Yeşiller Partisinden yapılan yazılı açıklamada, birçok çevrecinin Pecina'nın listesini desteklediği kaydedildi, LFI Partisinin uzatılan eli geri çevirmesiyle bu sandalyenin sağcılara hediye edildiği savunuldu.

LFI Partisi, ilk defa Senatoda temsil edilecek

Rhone ilinde LFI'nin senatör adayı Gabriel Amard, Haute-Garonne'da ise LFI, çevrecilerin ve solcuların desteklediği ortak aday Marc Pere senatör seçildi.

İlk defa LFI Partisinin desteklediği iki aday, Senatoda sandalye kazandı.

Parlamentonun üst kanadında 1 Ekim'de düzenlenecek seçimlerde Senatonun yeni başkanının belirlenmesi bekleniyor. Senato başkanı 3 yıllığına seçiliyor.

Kısmi Senato seçimleri

Fransa'da bir senatör 6 yıllığına seçiliyor, uygulanan sistemle her 3 yılda bir Senatonun bir bölümü yenileniyor.

Seçime Paris'teki tarihi Lüksemburg Sarayı'nda 6 yıllığına senatör olmak için 1686 aday başvurmuştu.

Milletvekillerinin halk tarafından seçildiği ülkede Senato seçimlerinde sadece "seçilmişlerden" oluşan "büyük seçmenler" oy kullanabiliyor.

Bu kişiler, senatör adaylarının yarıştığı seçim bölgesindeki seçilmişlerden oluşuyor. Aralarında parlamenterler, bölge, il ve belediye meclislerinin üyeleri yer alıyor.

Kaynak: AA
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