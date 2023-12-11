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Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü lisenin devletle sözleşmesi sonlandırıldı - Son Dakika
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Fransa'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü lisenin devletle sözleşmesi sonlandırıldı

Fransa'da Müslüman öğrencilere eğitim veren Özel Averroes Lisesi'nin devletle sözleşmesi iptal edildi. Kararda, lisede verilen eğitimin beklentileri karşılamadığı ve bazı öğretmenlerin cumhuriyet değerlerine karşı olduğu iddia edildi. Bu karar lisenin öğretmenlerini ve bütçesini olumsuz etkileyecek.

Fransa\'da Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü lisenin devletle sözleşmesi sonlandırıldı
11.12.2023 - 12:05,
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Fransa'da, Müslüman öğrencilerin eğitim gördüğü önde gelen liselerden Özel Averroes (İbni Rüşd) Lisesi'nin devletle sözleşmesi sonlandırıldı.

MÜFREDATI BAHANE ETTİLER

Le Parisien'in haberine göre, Hauts-de-France Valisi Georges-François Leclerc, Lille kentinde bulunan ve üniversiteye yerleştirme başarısı yüzde 90'ın üstünde olan Özel Averroes Lisesi'nin devletle sözleşmesinin iptal edilmesine karar verdi. Kararda, lisede verilen eğitimin "kaynak ve içerik" açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı beklentilerinin "tamamını karşılamadığı" ileri sürüldü.

"EŞCİNSELLİK GİBİ KONULARDA KAYNAK EKSİKLİĞİ BULUNUYOR"

"Kültür, cinsiyetler arası ilişki, eşcinsellik" gibi konularda kaynak eksikliği bulunduğu belirtilen kararda, öğrencilere İslam dini üzerine sunulan kaynakların diğer dinlere ilişkin kaynaklara baskın geldiği iddia edildi. Ayrıca kararda, lisede görev yapan bazı öğretmenlerin "cumhuriyet değerlerine karşı olduğu" öne sürüldü.

YILLIK YARIM MİLYON EUROLUK KAYBA SEBEP OLACAK

Karar, lisenin kadrolu öğretmenlerini ve yıllık bütçesinden yarım milyon euro kamu yardımını kaybetmesine yol açacak.

Hauts-de-France Valiliği talimatıyla kasımda toplanan özel eğitim danışma komisyonu, okulla 2008 yılında yapılan sözleşmenin iptal edilmesinden yana oy vermişti.

FRANSA MÜSLÜMANLARI FEDERASYONU'NDAN KARARA TEPKİ

Diğer yandan, Fransa Müslümanları Federasyonu karara tepki göstererek, Averroes Lisesi öğretmenleri ile dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı. Açıklamada, sözleşmenin iptaline ilişkin komisyon kararının, sadece başarısıyla öne çıkan Müslüman eğitim kurumunun geleceği için değil, bütün özel kurumlar için endişe verici bir mesaj niteliğinde olduğu ifade edilmişti.

800'DEN FAZLA ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Okul, 2003'te eğitim hayatına başlamış, ilk olarak başörtülü olduğu için diğer eğitim kurumlarına gidemeyen Müslüman öğrencilere kapılarını açmıştı. Birkaç yıl içinde öğrenci sayısını artıran lisenin yanı sıra 2012 yılında Averroes Ortaokulu da faaliyete başlamıştı. Bugün 800'den fazla öğrenci, Averroes Lisesi ve Ortaokulunda eğitim görüyor.

Kaynak: AA
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