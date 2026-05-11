Fransa'da Müslümanlardan Temizlik Etkinliği
11.05.2026 11:37
Fransa'daki Müslümanlar, çevre temizliği için 23 camiyle sokaklarda çöp toplama etkinliği düzenledi.

Fransa'daki çeşitli kentlerde yaşayan Müslümanlar, çevre temizliğinin önemine dikkati çekmek amacıyla sokaklarda çöp toplama etkinliği organize etti.

Ülkedeki Müslümanlar, 2 ve 3 Mayıs'ta aralarında Rosny-sous-Bois Ulu Camisi'nin de yer aldığı 23 caminin ve mescidin cemaatinin katılımıyla farklı kentlerde "5. Camiler Arası Temizlik Yürüyüşü" düzenledi.

Çevreye duyarlı gönüllü Müslümanların katıldığı etkinlik kapsamında camilerin etrafı ve sokaklar, çevreyi kirleten çöplerden temizlendi. Rosny-sous-Bois'daki Müslümanlar, yaklaşık 3 saat süren etkinlik kapsamında çok sayıda çöp topladı.

Mahalle sakinleri, etkinliğe katılan gönüllülere çevreyi korumaya yönelik girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

"Yerlerde çok fazla çöp var"

Rosny-sous-Bois Ulu Camisi'nde gönüllü olan 18 yaşındaki İlies isimli Müslüman genç, AA muhabirine çevreyi temizlemenin önemli olduğunu düşündüğü için etkinliğe katılmaya karar verdiğini belirterek, "Yerlerde çok fazla çöp var." dedi.

İlies, yere çöp atmanın toplumda "alışkanlık" haline geldiğine dikkati çekerek, "Bu nedenle sokakları temizlemek önemli, özellikle de her gün namaz kılmaya gelen cemaatin geçişini kolaylaştırmak için caminin etrafındaki sokakları temizlemek." ifadelerini kullandı.

Yere atılan çöplerin doğayı kirlettiğini vurgulayan İlies, "Birçok insan sigarayla kendisini ve yere sigara atarak gezegeni öldürüyor." şeklinde konuştu.

İlies, İslam'da temizliğin çok önemli olduğunu, Hazreti Muhammed'in Müslümanlara temiz olmalarını ve doğayı muhafaza etmeyi öğütlediğini söyledi.

"Doğayı muhafaza etmek çok önemli"

Chayma isimli Rosny-sous-Bois sakini de "Bir Müslüman ve vatandaş olarak Allah'ın bize bir emanet olarak verdiği doğayı muhafaza etmek çok önemli." dedi.

Karşılaştıkları mahalle sakinlerinin etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek gönüllülere teşekkür ettiklerini anlatan Chayma, "Sokakların daha temiz olması için bunu daha fazla insanın düzenli yapması gerekiyor." dedi.

Chayma, bu girişimlerinden dolayı Rosny-sous-Bois Ulu Camisi'ndeki gönüllülere teşekkür ederek, aynı etkinliğin Fransa'nın tüm camileriyle yapılmasını umduğunu dile getirdi.

Nadine isimli öğrenci de doğayı önemsediği için etkinliğe katılmak istediğini söyledi.

Etkinliğe katılan ekibin çok iyi organize olduğunu dile getiren Nadine, tüm gönüllülerin istekli olduklarını belirtti.

Nadine, iklim değişikliği nedeniyle doğayı muhafaza etmek gerektiğini vurgulayarak, "Kirli havayı solumak, sağlığımızı bozabilir." dedi.

"Öncelikle amaç, İslam'da temizliğin ve çevrenin önemine dair farkındalık oluşturmak"

"Camiler Arası Temizlik Yürüyüşü" etkinliği organize eden 3 kişiden biri olan Ayman isimli Corbeil-Essonnes Camisi gönüllüsü, bu etkinliği yıllar önce ilk olarak Corbeil-Essonnes Camisi için başlattıklarını söyledi.

Ayman, ardından bu etkinliğin birçok caminin düzenlediği ortak harekete dönüştüğünü dile getirerek, "Öncelikle amaç, İslam'da temizliğin ve çevrenin önemine dair farkındalık oluşturmak." dedi.

Etkinliğin şu anda yalnızca Fransa'da düzenlendiğini belirten Ayman, başka ülkelere de yayılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

