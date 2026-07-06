Fransa'da Müzeden Mücevher Soygunu

Fransa'nın kuzeydoğusundaki Bas-Rhin vilayetinde bulunan müzeden milyonlarca avro değerindeki mücevherler çalındı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, soygun dün yerel saatle 05.00-06.00 civarında Bas-Rhin vilayetine bağlı Wingen-sur-Moder kentindeki Lalique Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Hırsızlar, Fransız cam ve mücevher ustası Rene Lalique'e ait yaklaşık 650 eserin sergilendiği müzenin giriş kapısı ile 6 vitrinini kırdı.

Soygunda milyonlarca avro değerindeki mücevherler çalındı.

Wingen-sur-Moder Belediye Başkanı Christian Dorschner, çalınan mücevherlerin sanatçı Lalique'e ait eşsiz parçalar olduğunu belirtti.

Soygunla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Dorschner, hırsızların müzeye girdiği sırada alarmların ve güvenlik sisteminin devrede olduğunu bildirdi.

Soygunun birkaç maskeli hırsız tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Fransa, artan müze soygunlarıyla gündeme gelmişti

Paris'in 3. Bölgesi'nde bulunan Cognacq-Jay Müzesi'nde 20 Kasım 2024'te aydınlanma dönemine ait objelerin bulunduğu sergi hırsızların hedefi olmuştu. Soygunda İngiliz Kraliyet Koleksiyonları ve Rosalinde-Arthur Gilbert Koleksiyonu'ndaki altın ve değerli taşlarla donatılmış eserler çalınmıştı.

Paris'teki Doğa Tarihi Müzesi'nden 16 Eylül 2025'te tarihi eser değeri taşıyan yaklaşık 6 kilogram külçe altın çalınmıştı. Çalınan eserler arasında 18. yüzyılda Bolivya'nın bağışladığı külçeler, 1833'te Rus Çarı 1. Nikola'nın hediye ettiği parçalar, 19. yüzyılın ikinci yarısında California'da keşfedilen külçeler ve 1990'da Avustralya'da bulunan 5 kilogramdan fazla külçe yer almıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim 2025'te büyük bir soygun yapılmıştı. Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nin hedef alındığı ve 4 hırsızın tarihi eser değeri olan 8 mücevherle kaçtığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Haute-Marne vilayetine bağlı Langres kentindeki Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi'nde de 20 Ekim 2025'te soygun gerçekleştirilmişti. Olayda değerinin 90 bin avro olduğu tahmin edilen 18. ve 19. yüzyıla ait altın ve gümüş madeni paralar çalınmıştı.