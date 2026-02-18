Yaklaşık 1 haftadır Nils Fırtınası'nın etkili olduğu Fransa'da olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Nils Fırtınası'nın etkili olmaya başladığı 10 Şubat'tan bu yana olumsuz hava koşullarına bağlı olaylarda 3 kişi hayatını kaybederken, kaybolan 1 kişi hala bulunamadı.
Ülkede 14 Şubat'ta fırtınanın oldukça etkili olduğu vilayetlerden Gironde'de 1, Landes'de de 1 kişi sel nedeniyle yaşanan elektrik kesintisi sırasında çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksitten zehirlenerek öldü.
Dordogne'da ise 15 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Şiddetli yağışların etkili olduğu Maine-et-Loire'da ise dün teknesi alabora olan bir kişiye henüz ulaşılamadı.
Öte yandan Lot-et-Garonne vilayetinde 3 bin hanede elektrik kesintisi yaşandı, Charente-Maritime vilayetine bağlı Saintes kentinde 2 bin evde su baskınları meydana geldi.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France bugün için ülkenin batısındaki 4 vilayette alarm seviyesinin kırmızı, 9 vilayette ise turuncu olduğunu duyurdu.
Ülkede yaklaşık bir haftadır etkili olan fırtına nedeniyle bazı vilayetlerdeki yollarda maddi hasar meydana gelirken, bazı ev ve iş yerlerinde de su baskınları yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Fransa'da Nils Fırtınası: 3 Ölü, 1 Kayıp - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?