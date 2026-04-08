Fransa'da Öğrenci Sayısı 1,7 Milyon Azalacak

08.04.2026 13:34
Fransa Eğitim Bakanlığı, 2035'e kadar öğrenci sayısının 1,7 milyon azalacağını açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığının yayımladığı planlama raporunda, ülkedeki öğrenci sayısının gelecek yıllardaki durumu hakkında değerlendirmelere yer verildi.

Ülkede, 2035'e kadar öğrenci sayısının yaklaşık 1,7 milyonuna denk gelen yüzde 15'inin azalacağı tahmin edilen raporda, bu azalmanın temel sebebinin demografik değişiklik olduğu kaydedildi.

Raporda, Fransa'da geçen yıl 645 bin bebeğin doğduğu aktarılarak, doğum oranlarının bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,1; 2010 yılına kıyasla da yüzde 24 düştüğü belirtildi.

Eğitim Bakanı Edouard Geffray, raporla ilgili basına verdiği demeçte, tüm eğitim sisteminin öğrenci sayısındaki azalmadan etkileneceğini ve bu durumun bölgesel eğitim imkanlarının uzun vadede yeniden düşünülmesini gerekli kılacağını vurguladı.

Geffray, Paris'te 9 yılda öğrenci sayısının 3'te 1 oranında azalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

