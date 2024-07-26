Fransa'da Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Yağış Uyarısı

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da bugün yapılacak olimpiyat açılış töreni öncesi Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından sarı alarm verildi. Yağışların yarın gün boyu etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreninde bazı düzenlemeler yapıldı. Paris'e yaklaşık 16 milyon turistin beklenmesiyle birlikte 10 bin 500 sporcu katılacak. İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılımı bekleniyor.

26.07.2024 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da bugün yapılacak olimpiyat açılış töreni öncesi yağış uyarısı yapıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesi için sarı alarm verildi.

Açıklamada, bugün yerel saatle 21.00'den itibaren başlayacak yağışların yarın gün boyu etkili olacağı aktarıldı.

Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, France Inter'e yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreninde bazı düzenlemelere gidildiğini belirtti.

100 yılın ardından Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülkede aylar süren hazırlıkların ardından Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreni bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te yapılacak organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak.

Olimpiyat açılışına Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Paris Olimpiyatları, Hükümet, Herzog, İsrail, Fransa, Paris, Uluslararası, Hava Durumu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
15:08 Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi Yeni adli tıp raporu, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde suikast ihtimalini güçlendirdi
14:07 Fransa’da olimpiyatlar öncesi büyük kriz 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında “Rusya“ olabilir Fransa'da olimpiyatlar öncesi büyük kriz! 800 bin kişiyi etkileyen sabotajın arkasında "Rusya" olabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:36 İzmir’de orman yangını Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi İzmir'de orman yangını! Alevlerin yaklaştığı site tahliye edildi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 19:21:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement