Fransa'da Olimpiyat Açılış Töreni Öncesi Yağış Uyarısı

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2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da bugün yapılacak olimpiyat açılış töreni öncesi yağış uyarısı yapıldı.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamada, başkent Paris'in de içinde yer aldığı Ile-de-France bölgesi için sarı alarm verildi.

Açıklamada, bugün yerel saatle 21.00'den itibaren başlayacak yağışların yarın gün boyu etkili olacağı aktarıldı.

Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Tony Estanguet, France Inter'e yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreninde bazı düzenlemelere gidildiğini belirtti.

100 yılın ardından Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak ülkede aylar süren hazırlıkların ardından Sen Nehri'nde yapılacak açılış töreni bugün TSİ 20.30'da başlayacak.

Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te yapılacak organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak.

Olimpiyat açılışına Gazze'ye saldırıları nedeniyle olimpiyatlardan men edilmesi yönünde protestolar yapılan İsrail'in Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un da aralarında bulunduğu 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.