Fransa'da Olimpiyat Meşalesi Yeni Kaledonya'ya Taşınmayacak - Son Dakika
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Fransa'da Olimpiyat Meşalesi Yeni Kaledonya'ya Taşınmayacak

Fransa\'da Olimpiyat Meşalesi Yeni Kaledonya\'ya Taşınmayacak

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da, Olimpiyat meşalesi şiddet olayları nedeniyle Yeni Kaledonya'ya taşınmayacak. Yeni Kaledonya'da son günlerde yaşanan şiddet olayları ve hasarlar nedeniyle meşalenin yolculuğu iptal edildi. Ada'da OHAL ilan edilirken, şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

17.05.2024 23:49
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2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da Olimpiyat meşalesi, şiddet olaylarına sahne olan ülkenin denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'ya taşınmayacak.

BFMTV'nin haberine göre, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyatları hazırlığı sürerken, 8 Mayıs'ta ülkeye ulaşan Olimpiyat meşalesinin yolculuğu şiddet olayları nedeniyle sekteye uğradı.

Başbakan Gabriel Attal, meşalenin Yeni Kaledonya ayağının iptal edildiği açıkladı.

Öte yandan, son günlerde şiddet olaylarının tırmandığı Ada'da hasar arttı.

Yeni Kaledonya Ticaret Federasyonu Sekreteri Ronan Dely, iş yerlerinin ateşe verildiği Ada'da hasarın 500 milyon avronun üzerinde olduğunu bildirdi.

Olimpiyat meşalesinin 11 Mayıs'ta ülkenin Hint-Pasifik'teki özerk bölgesi Yeni Kaledonya'ya ulaştırılması planlanıyordu.

Olimpiyat meşalesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın 26 Temmuz'daki açılışına kadar Fransa'nın denizaşırı toprakları dahil 400'den farklı noktaya taşınacak.

Fransa 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak.

Yeni Kaledonya'da OHAL'e götüren süreç

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları, seçimlerde kendilerini zayıflatacağı gerekçesiyle Fransız hükümetinin anayasal reform girişimine karşı çıkıyor.

Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanaklar, 300 bin olan Ada nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Fransız hükümeti anayasa değişikliği tasarısı ile Ada'daki 25 binden fazla Fransız'ın seçimlerde oy kullanmasının yolunu açmak istiyor.

Ada'da 2018, 2020 ve 2021'de olmak üzere toplam 3 kez bağımsızlık için referandum yapılmış fakat bağımsızlık yanlıları yüzde 50'ye ulaşamamıştı.

Ada'da son 4 gündür yaşanan şiddet olaylarında yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verilmişti ve 100'e yakın güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Bugün bir jandarma görevlisinin daha hayatını kaybetmesiyle Ada'daki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

Yeni Kaledonya'da artan şiddet olaylarının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Olimpiyat Meşalesi Yeni Kaledonya'ya Taşınmayacak - Son Dakika

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