Fransa'da Olimpiyat Oyunları öncesi saldırı planı şüphesiyle 2 genç gözaltına alındı

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da, polisin 2 gün önce 18 yaşındaki bir genci saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına almasının ardından aynı yaştaki bir kişiyi daha aynı gerekçeyle gözaltına aldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, 16 milyona yakın ziyaretçinin beklendiği Olimpiyat Oyunları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Fransa'nın güney vilayeti Gironde'da 18 yaşındaki bir genç daha saldırı planladığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Olimpiyat Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreni öncesinde Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı (PNAT), bir ya da birkaç saldırı planı yaptığından şüphelenilen gencin gözaltına alındığını bildirdi. Saldırı planının Olimpiyatlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Gencin, saldırı planladığı şüphesiyle 23 Temmuz'da gözaltına alınan yine 18 yaşındaki bir gençle yüz yüze ve sosyal medya üzerinden iletişimde olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

PNAT, 2 gün arayla gözaltına alınan şüpheli 2 gencin saldırı planının soruşturulduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, dün BFMTV'de katıldığı yayında, 23 Temmuz'da 18 yaşındaki gencin gözaltına alındığı olayda, saldırı planının Olimpiyatlarla bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söylemişti.

Olimpiyat Oyunları açılış töreni

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek oyunların açılışı yarın Sen Nehri'ndeki törenle yapılacak. Böylece Olimpiyat Oyunlarının açılış töreni tarihinde ilk kez müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleştirilecek.

Olimpiyat Oyunları kapsamında yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te 100 yılın ardından düzenlenen organizasyona 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılacak. Paris 2024'ün açılış törenine ayrıca 110 devlet ve hükümet liderinin katılması bekleniyor.