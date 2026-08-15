Fransa'da Orman Yangını 1580 Hektar Alanı Küle Döndürdü - Son Dakika
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Fransa'da Orman Yangını 1580 Hektar Alanı Küle Döndürdü

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Fransa'nın Landes vilayetinde devam eden yangında 1580 hektar alan yanarken, 650 kişi tahliye edildi.

Fransa'nın Landes vilayetine bağlı Luglon köyünde devam eden orman yangınında, 1580 hektarlık alanın küle döndüğü belirtildi.

Landes Valiliği 13 Ağustos'tan bu yana Luglon'da devam eden orman yangınına ilişkin yeni açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Luglon'daki orman yangınında şu ana kadar 1580 hektarlık alan küle döndü.

Bölgeye sevk edilen 550 itfaiyeci söndürme faaliyetlerini sürdürüyor.

Yangın, Luglon köyünün güneydoğusunda Garein köyü yakınlarında aktif bir şekilde devam ediyor. Garein köyünden gece yaklaşık 100 kişi tahliye edildi.

Böylece yangının başladığı günden bu yana, bölgeden tahliye edilenlerin sayısı toplamda 650'ye ulaştı.

Luglon'da 13 Ağustos'ta başlayan orman yangınının henüz nasıl çıktığı bilinmiyor.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki 64 ilde aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Fransa'da gün içinde sıcakların 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Aşırı sıcakların yangınlarla mücadeleyi olumsuz etkilediği Fransa'da bu yıl orman yangınları nedeniyle 117 bin hektardan fazla alan küle dönmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Orman Yangını 1580 Hektar Alanı Küle Döndürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da Orman Yangını 1580 Hektar Alanı Küle Döndürdü - Son Dakika
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