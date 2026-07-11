Fransa’da Perinatal Bebek Ölümleri Artıyor - Son Dakika
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Fransa’da Perinatal Bebek Ölümleri Artıyor

11.07.2026 18:44
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Fransa'da 2021'den bu yana perinatal bebek ölümlerinde artış tespit edildi, risk faktörleri belirlendi.

Fransa'da yapılan araştırma, 2021'den bu yana ölü doğumlar ile doğum sonrası ilk 7 gündeki bebek ölümlerinin arttığını ortaya koydu.

Bebeklerin ölü doğması veya doğumdan sonraki bir hafta içinde hayatını kaybetmesi, "perinatal bebek ölümleri" olarak ifade ediliyor.

Araştırma, Çalışma, Ölçme ve İstatistik Birimi (DREES), bu hafta ülkedeki "perinatal bebek ölümleri"ne ilişkin araştırma yayımladı.

Buna göre, Fransa'da 2024'te 661 bin 822 bebekten 7 bin 398'i ölü doğdu veya hayatının ilk 7 gününde yaşamını yitirdi.

"Perinatal bebek ölüm" hızı 2024'te binde 11,2, 2014-2021 yıllarında ise binde 10,5 olarak kayıtlara geçti.

Fransa'da "perinatal bebek ölüm" hızının 2021'den bu yana arttığı, artışa yol açan faktörlerin arasında gebelik yaşı, fetüs sayısı, annenin sosyoekonomik koşullarının da bulunduğu belirtildi.

Bu risk faktörleri ile gidişatın 2021'den bu yana bu artışı yalnızca kısmen açıkladığı, ölü doğumların yakın zamanda "perinatal bebek ölümleri"ndeki artışın başlıca nedeni olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ölü doğumların ülkedeki "perinatal bebek ölümleri"nin yüzde 82'sine tekabül ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Fransa, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa’da Perinatal Bebek Ölümleri Artıyor - Son Dakika

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