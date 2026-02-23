Fransa'da Prens Andrew'un Fotoğrafı Louvre'da

Fransa'da aktivistler, Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un polis merkezinden çıktığı anlara ilişkin fotoğrafını çerçeveleterek Paris'teki Louvre Müzesi'ne astı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, "Everyone Hates Elon" grubu üyesi aktivistler, her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne girdi.

Aktivistler, Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri bulunan eski Prens Andrew'un 12 saatlik sorgusunun ardından polis merkezinden salıverildiği anlara ilişkin çerçevelenmiş fotoğrafını duvara yapıştırdı ve altına "Şimdi terliyor (2026)" yazılı bir kağıt yapıştırdı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" unvanı dahil tüm kraliyet unvanları elinden alınan Mountbatten-Windsor, 19 Şubat'ta kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un polis merkezinden çıktıktan sonra aracın arka koltuğunda gözleri oldukça açık şekilde çekilen fotoğrafı dünya basınında geniş yer almıştı.

Mountbatten-Windsor'un Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew ile ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

ABD'de 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.