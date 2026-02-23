Fransa'da Prens Andrew'un Fotoğrafı Louvre'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Prens Andrew'un Fotoğrafı Louvre'da

23.02.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aktivistler, Jeffrey Epstein ile bağlantılı Prens Andrew'un fotoğrafını Louvre Müzesi'ne astı.

Fransa'da aktivistler, Jeffrey Epstein ile bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alınan İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor'un polis merkezinden çıktığı anlara ilişkin fotoğrafını çerçeveleterek Paris'teki Louvre Müzesi'ne astı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, "Everyone Hates Elon" grubu üyesi aktivistler, her gün binlerce ziyaretçi ağırlayan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'ne girdi.

Aktivistler, Jeffrey Epstein ile yakın ilişkileri bulunan eski Prens Andrew'un 12 saatlik sorgusunun ardından polis merkezinden salıverildiği anlara ilişkin çerçevelenmiş fotoğrafını duvara yapıştırdı ve altına "Şimdi terliyor (2026)" yazılı bir kağıt yapıştırdı.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein ile ilişkisine dair tartışmaların ardından Ekim 2025'te "Prens" unvanı dahil tüm kraliyet unvanları elinden alınan Mountbatten-Windsor, 19 Şubat'ta kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un polis merkezinden çıktıktan sonra aracın arka koltuğunda gözleri oldukça açık şekilde çekilen fotoğrafı dünya basınında geniş yer almıştı.

Mountbatten-Windsor'un Epstein ile yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew ile ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

ABD'de 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Louvre Müzesi, Fransa, Güncel, Prens, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Prens Andrew'un Fotoğrafı Louvre'da - Son Dakika

Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı Hayvan dışkısının altından 19 kaçak göçmen çıktı
Ankara’da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı Ankara'da sürücü kursu eğitmeni trafikte tartıştığı kişiye dehşeti yaşattı
Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti Ortağı, Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
Dursun Özbek’ten TFF ve MHK’ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ya zehir zemberek sözler: Bu rezilliğin sorumlusu hala koltuğunda
Galatasaray’a Osimhen’den müjde Galatasaray'a Osimhen'den müjde

17:30
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
Bahis ve şike soruşturmasında 11 şüpheliye tutuklama talebi
17:24
Trump’tan Meksika’yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 18:03:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Fransa'da Prens Andrew'un Fotoğrafı Louvre'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.