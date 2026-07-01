Fransa'da Sıcak Hava Krizi: Hükümete Tepkiler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Sıcak Hava Krizi: Hükümete Tepkiler Artıyor

01.07.2026 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'daki sıcak hava dalgası 1000'den fazla ölüme neden oldu, muhalefet hükümeti eleştiriyor.

Fransa'da yaklaşık 2 hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası çok sayıda ölüme yol açarken, muhalefet, krizi iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi.

Geçen haftalarda Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da yüksek sıcaklıklar eğitimden ulaşıma, sağlıktan inşaata birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi.

Bu dönemde sıcaklık kaynaklı 1000'den fazla ölüm kaydedilirken, hastanelerin, okulların ve ulaşım araçlarının klimasız olması, yaşanan krize karşı alınan tedbirlerin yetersizliği nedeniyle hükümet eleştirilerin odağında yer aldı.

Sıcaklık krizini iyi yönetemediği gerekçesiyle hükümete karşı gensoru önergesi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Ulusal Meclisi'nde Ekolojistler Grup Başkanvekili Cyrielle Chatelain, Başbakan Sebastien Lecornu'ya karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı.

Ekolojistler, hükümetin sıcak hava dalgasına "hazırlıksızlığına" ve gelecek haftadan itibaren etkili olacak yeni dalgaya karşı yeterli önlemleri almamasına tepki gösterdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, France 2 kanalında katıldığı programda hükümeti eleştirerek Ekolojistlerin gensoru önergesine destek vereceklerini duyurdu.

Klimasız evlerde oturanlar kira vermek istemiyor

Ülkede aşırı sıcaklarla mücadele etmek için klima gibi serinletme araçlarıyla donatılmayan evlerde kiraların askıya alınması için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kira Grevi Topluluğu, change.org sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyasında sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerin arttığını ve hastanelerin doluluk oranına ulaştığını hatırlatmıştı.

Kampanya kapsamında yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı olan kişilerin sıcaklıklar karşısında son derece hassas olduğu vurgulanarak Fransızların yüzde 66'sının sıcaklar nedeniyle evlerinde zorluk çektiği belirtilmişti.

Sıcak havalarla bağlantılı binden fazla ölüm kaydedilmişti

Ülkede, 24 Haziran'dan bu yana, geçmiş ortalamalara kıyasla binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, 18 Haziran'dan bu yana çoğu 15 ile 25 yaş arası 74 kişinin suda boğulduğunu açıklamıştı.

26 Haziran'da ise Paris'te aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirmiş, bu sayının yalnızca ev ve kamusal alanda hayatını kaybedenleri kapsadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Politika, Ekonomi, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Sıcak Hava Krizi: Hükümete Tepkiler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Nepal’de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi
Komşuları başka semtlere kaçırdı Daireden çıkan manzara şoke etti Komşuları başka semtlere kaçırdı! Daireden çıkan manzara şoke etti
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Pasaportuna el konulmuştu First Lady Ankara için harekete geçti Pasaportuna el konulmuştu! First Lady Ankara için harekete geçti

13:04
İstanbul’da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
İstanbul'da havai fişek, meşale, patlayıcı ve yanıcı madde satışı yasaklandı
12:22
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
Üniversite sınavında bir soru iptal edildi
12:07
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül’e ertelendi
CHP kurultayı ceza davası 16 Eylül'e ertelendi
12:05
Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı mesajı
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı
11:45
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’a mı ait Sessizliğini bozdu
Skandal açıklama Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'a mı ait? Sessizliğini bozdu
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 13:22:39. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Sıcak Hava Krizi: Hükümete Tepkiler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.