Fransa'da Şiddetli Fırtına: 2 Ölü ve Elektrik Kesintisi - Son Dakika
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Fransa'da Şiddetli Fırtına: 2 Ölü ve Elektrik Kesintisi

17.07.2026 11:29
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Fransa'da şiddetli fırtına 2 kişinin ölümüne, 53 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı.

Fransa'da şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, evlerde ve araçlarda hasar oluştu, 53 bin hanede de elektrik kesildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, dün gece Fransa'nın farklı bölgelerinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Fırtına ülkenin bazı kesimlerinde hasara ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Enedis elektrik dağıtım şirketinin verilerine göre, 53 bin hane elektriksiz kaldı.

Bu durumdan özellikle Auvergne-Rhone-Alpes ve Nouvelle-Aquitaine bölgelerindeki haneler etkilendi.

Auvergne-Rhone-Alpes bölgesindeki Aubenas kentinde, yüzlerce aracın yanı sıra evlerin çatı ve pencerelerinde hasar oluştu.

Yaklaşık 100 kişinin evlerinden tahliye edilerek acil barınma merkezine götürüldüğü kentte, en az 5 kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Loire vilayetine bağlı Saint-Etienne kentinde meydana gelen hortum, 2 kamyonun A72 otoyolu üzerine devrilmesine yol açtı.

Araç trafiği olumsuz etkilenirken, aynı vilayette itfaiye erleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 600'den fazla vakaya müdahalede bulundu.

Isere vilayetine bağlı Saint-Quentin-Fallavier kasabasında da şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar yerinden söküldü, elektrik direkleri yıkıldı ve evlerin çatıları fırtınanın etkisiyle uçtu.

2 kişi hayatını kaybetti

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak ülkede 2 kişi hayatını kaybetti.

Nouvelle-Aquitaine bölgesindeki Saint-Victurnien köyünde 30 yaşındaki bir kadın, üzerine düşen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi.

Auvergne Rhone-Alpes bölgesindeki Dolomieu kasabasında ise yıldırım isabet etmesi sonucu alev alan bir atölyede hayatını kaybeden 37 yaşındaki bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Şiddetli Fırtına: 2 Ölü ve Elektrik Kesintisi - Son Dakika

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