Fransa'da Sol İttifak Başbakanlık İçin Uzlaşamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Sol İttifak Başbakanlık İçin Uzlaşamadı

Fransa'da yapılan erken genel seçimlerde en fazla sandalye sayısına ulaşan solcu ittifak, başbakanlık için ortak bir isim üzerinde henüz uzlaşamadı. Solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı partileri, ülkenin başbakanı olarak görmek istedikleri isim konusunda müzakerelerini sürdürüyor. Macron'un aşırı sağın yükselişine karşı yapılan erken seçimlerin sonuçları, ülkeyi koalisyon hükümeti sürecine soktu. Solcu ittifak, hükümet kurmaya hazır olduklarını belirtirken başbakan adayı belirlemeye hazır olmadıklarını ifade ediyor.

14.07.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerde mecliste en fazla sandalye sayısına ulaşan 4 partinin oluşturduğu solcu ittifak henüz başbakanlık için ortak bir isim üzerinde uzlaşamadı.

Erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste 178 milletvekili ile en fazla sandalyenin sahibi olan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı partileri, ülkenin başbakanı olarak görmek istedikleri isim konusunda müzakerelerini sürdürüyor.

Macron'un aşırı sağın yükselişine karşı siyaset arenasına "netlik getirmek" için gittiği erken seçimlerin sonuçları, ülkeyi tarihinde alışık olmadığı koalisyon hükümeti sürecine soktu.

Hiçbir parti ya da ittifakın mecliste salt çoğunluk olan 289 sandalyeye ulaşamadığı seçimlerde, en fazla milletvekili çıkaran solcu ittifak bir yandan "hükümet kurmaya hazırız" mesajı verirken diğer yandan başbakan adayı belirlemeye hazır olmadığı sinyalini veriyor.

İttifakı oluşturan en büyük parti Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ile ittifakta yer alan Fransa Komünist Parti (PCF) başbakanlık için Reunion Bölgesel Konsey Başkanı Huguette Bello'ya sıcak bakarken, ittifakın ikinci büyük partisi Sosyalist Parti'den (PS) Bello'ya onay çıkmadı.

Bello'ya yeşil ışık yakmayan Sosyalist Partinin bugün yapılan Ulusal Konseyinde, ortak bir aday belirlenmesi için sol cephedeki partilerle müzakerelerin sürdürülmesi istendi.

Başbakanlık koltuğu için parti başkanı Olivier Faure'u öne çıkarmak isteyen sosyalistler ile diğer sol partilerin bir isim üzerinde uzlaşıp uzlaşamayacağı bilinmiyor.

Macron'un Fransız aşırı sağının 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkması üzerine, aşırı sağın yükselişini önlemek için kararını aldığı seçimlerin ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da yapılmıştı. Seçimlerde, 178 sandalye ile en fazla milletvekiline ulaşan, solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı olmuştu.

Yeni Halk Cephesi ittifakında ülkenin önde gelen sol partilerinden PS, LFI, PCF ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Kaynak: AA

Başbakanlık, Hükümet, Fransa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Sol İttifak Başbakanlık İçin Uzlaşamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 01:06:20. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da Sol İttifak Başbakanlık İçin Uzlaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement