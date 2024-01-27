Fransa\'da tartışmalı göç yasası Resmi Gazete\'de yayımlandı

Fransa'da hükümetin aşırı sağın oylarıyla Parlamento'dan geçirdiği tartışmalı göç yasası, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ülkede, göçmenlere ilişkin ayrımcı olduğu gerekçesiyle eleştirilen göç yasası, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle Fransa'da oturum izni talebinde bulunan yabancılar için "cumhuriyet değerlerine saygı duymaya" göç yasasıyla şart koşuldu.

Yasa kapsamında, kamu düzeni için tehlike teşkil eden yabancıların oturum izinleri elinden alınabilecek veya yenilenmeyecek, bu kişiler daha kolay sınır dışı edilebilecek.

Göç yasasıyla bir yılı aşkın sürelik oturum izni talep eden yabancıların Fransızcaya A2 seviyesinde hakim olmaları gerekecek.

Parlamento'da aşırı sağın oylarıyla 19 Aralık 2023'te onaylanan göç yasasını Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Anayasa Konseyine taşımıştı.

Ülkede, haftalardır göç yasasına tepki olarak gösteriler düzenlenmişti.

Göstericiler, bu yasanın yabancı ve çifte vatandaşlara yönelik ayrımcılığa ve "ırkçılığa" neden olduğunu savunmuştu.

Anayasa Konseyi, göç yasasını kısmen onaylamıştı

Anayasa Konseyi, 25 Ocak'ta göç yasasını kısmen onaylarken, yasayı oluşturan 86 maddeden 30'dan fazlasının çıkarılması kararlaştırmıştı.

Konsey, aile birleşimi koşullarını zorlaştıran ve yabancılar için kira yardımı gibi sosyal yardımlara erişimi Fransa'da geçirdikleri süreye bağlayan maddelerin yasadan çıkarılmasına karar vermişti.

Parlamento tarafından göç kotalarının oluşturulmasını öngören düzenlemelerin yasadan çıkarılmasına karar veren Anayasa Konseyi, parlamenterlerin göçle ilgili kota belirleme yükümlülüğü olmadığı değerlendirmesinde bulunmuştu.