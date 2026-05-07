Fransa'da Velilerin Üçte Biri Zorbalık Rapor Etti
Fransa'da Velilerin Üçte Biri Zorbalık Rapor Etti

07.05.2026 19:36
Fransa'da yapılan ankete göre, her 3 veliden 1'i çocuklarının okulda zorbalığa uğradığını belirtti.

Fransa'da "Haklar Savunucusu Kurumu" (ombudsmanlık) tarafından yapılan ankete göre, Fransa'da her 3 veliden 1'i çocuğunun okulda zorbalığa maruz kaldığını belirtti.

Fransız Ombudsmanlığı, ülkedeki velilerin çocuklarının okul ortamında yaşadığı zorbalık ve ayrımcılığı nasıl değerlendirdiğine ilişkin bir anket gerçekleştirdi.

Ekim 2024-Ocak 2025 tarihleri arasında 6-23 yaş arası çocukları olan 1692 velinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına dair rapor yayımlandı.

Anket sonuçlarına göre, Fransa'daki velilerin üçte biri çocuğunun okulda zorbalığa uğradığını, her 6 veliden 1'i ise çocuğunun çevrim içi zorbalığa maruz kaldığını söyledi.

Her 3 veliden 1'i, notlar, cezalar veya eğitim rehberliği gibi konularda çocuğunun okul tarafından eşit olmayan, ayrımcı tutumlarla karşılaştığını kaydetti.

Söz konusu veliler, çocuklarının sağlık veya engel durumu, kökenleri, fiziksel görünüşleri ve sosyal statüleri gibi nedenlerden ötürü ayrımcı bir tutumla karşılaştığını açıkladı.

Çocuklarının okulda eşit muamele görmediğini belirten velilerin yüzde 25'i, bunun çocuklarının kökeni veya ten rengi nedeniyle olduğunu ifade etti.

Çocuğu ayrımcılığa maruz kaldığını açıklayan velilerin yüzde 16'sı, bu durumu sosyal hizmetler gibi idari kurumlara bildirerek yargıya başvuruyor.

Kaynak: AA

19:16
19:09
18:54
18:18
17:58
16:59
