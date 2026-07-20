Fransa'da Yangın Alarmı: Binlerce Hektar Yanıyor - Son Dakika
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Fransa'da Yangın Alarmı: Binlerce Hektar Yanıyor

20.07.2026 09:49
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Fransa'da 27 vilayette yüksek yangın riski var, Var'daki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Yangın sezonunun geçen yıla kıyasla erken başladığı ve yılbaşından bu yana binlerce hektar alanın yandığı Fransa'da 27 vilayette yüksek yangın riski alarmı verilirken ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde dün başlayan yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu yıl şimdiye kadar 32 bin hektardan fazla alanın yandığı Fransa'nın yangınlarla mücadelesi devam ediyor.

Ülkenin güneydoğusundaki Var vilayetinde dün farklı noktalarda başlayan yangınları söndürmek için 600'ü aşkın itfaiye eri görevlendirilirken havadan ve karadan müdahaleler gece boyu sürdü.

Var Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vilayete bağlı Taradeau kenti merkezli yangında dünden bu yana 200 hektarı aşkın alanın kül olduğu, 10 yerleşim yerinin alevlere teslim olduğu belirtildi.

Fransa'nın Korsika Adası'ndaki Haute-Corse vilayetinin ormanlık alanlarında 12 Temmuz'da başlayan iki yangın da henüz söndürülemedi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, 27 vilayette bugün için yüksek yangın riski uyarısı verildiğini bildirdi.

Ayrıca Meteo-France, ülkenin güneydoğusundaki 6 vilayette aşırı sıcaklıklar nedeniyle alarm seviyesinin turuncu olduğunu açıkladı.

Fransız hükümetinden 13 Temmuz'da yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana ülke genelinde 32 bin hektar alanın kül olduğu ve bu rakamın 2025'te bütün bir sezonda kaydedilen rakamı aştığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yangın Alarmı: Binlerce Hektar Yanıyor - Son Dakika

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