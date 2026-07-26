Fransa'da Yangın ve Fırtına Felaketi

Fransa bir yandan güneybatısındaki Landes ve Gironde vilayetlerinde tarihinin en büyük yangınlarını söndürmeye çalışırken, diğer yandan güneydoğusunda hafta sonu etkili olan fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı hasarı gidermeye çalışıyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre ülkenin güneydoğusundaki Auvergne-Rhone Alpes bölgesi dolu, fırtına ve şiddetli yağışların etkisi altında kaldı.

Haute-Loire, Isere ve Tarn vilayetlerinde de etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtına binalara zarar verirken, Bouches-du-Rhone'da da çapı 5 santimetreye ulaşan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France Bouches-du-Rhones'da fırtına nedeniyle turuncu alarm verildiğini açıkladı.

Isere ve Tarn'da da yıldırım düşmesi nedeniyle bir ev ve bir dükkanda yangın çıktı.

Ülkenin güneybatısındaki Gironde ve Landes vilayetlerinde ise 4-5 gündür devam eden yangınlarda 40 bin hektardan fazla alan yandı, 200 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Binlerce itfaiye erinin ve onlarca yangın söndürme uçağının destek verdiği söndürme çalışmaları devam ederken, yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.