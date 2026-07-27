Fransa'da Yangınlar Hava Kalitesini Düşürdü - Son Dakika
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Fransa'da Yangınlar Hava Kalitesini Düşürdü

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Fransa'nın 4 vilayetinde yangınlar nedeniyle hava kalitesi alarm seviyesine düştü, maske önerildi.

Fransa'nın güneybatısındaki yangınlar nedeniyle 4 vilayetteki hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğu bildirildi.

Yerel basının Nouvelle-Aquitaine Bölgesel Sağlık Ajansı (ARS) açıklamasına dayandırdığı haberlerde, bölgedeki Gironde, Landes, Dordogne ve Lot-et-Garonne vilayetlerinde hava kalitesinin oldukça düştüğü belirtildi.

ARS Genel Müdür Yardımcısı Cecile Tagliana bu vilayetlerde havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandığını vurgulayarak, vatandaşları bu durumun yaratabileceği sağlık risklerine karşı uyardı.

Nouvelle-Aquitaine hava kalitesi gözlem kurumu Atmo, bölgenin farklı noktalarında devam eden yangınların ve meteorolojik koşulların bu parçacıkların taşınmasını kolaylaştırdığını ve hava kalitesinin alarm seviyesinde olduğunu bildirdi.

Yetkililer, bölgeyi etkisi altına alan dumanlara karşı maske takılmasını önerirken hükümet ülkenin güneybatısında 2,5 milyon maskenin sağlık açısından ihtiyaç sahipleri öncelikli olmak üzere dağıtılacağını açıkladı.

Öte yandan geniş alanlara yayılan yangınlar nedeniyle yoğun duman altında kalan ve tahliye edilmeyen yerleşim yerlerinde vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve pencereleri kapalı tutmaları istendi.

Tarihinin en büyük yangın sezonlarından birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 98 bin hektardan fazla alan yanarken, Gironde, Landes ve Var vilayetlerinde günlerdir devam eden yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yangınlar Hava Kalitesini Düşürdü - Son Dakika

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