Fransa'da Yeni Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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Fransa'da Yeni Sıcak Hava Dalgası

07.07.2026 10:49
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Fransa'da 61 vilayette 'turuncu' alarm verildi, sıcaklıklar 41 dereceye yükselebilir.

Haziran ayında 2 bini aşkın kişinin ölümüne yol açan rekor sıcaklıkların ardından yeni sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'da 61 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, yaklaşık bir hafta boyunca etkili olacak sıcaklıklara karşı uyarırken, termometrelerin büyük oranda 35-38 dereceyi göstereceğini, ülkenin güneybatısında ise 38-41 derece sıcaklıkların görüleceğini bildirdi.

Meteo-France, çoğunluğu güney ve güneybatıda olmak üzere 61 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle "turuncu" alarm verildiğini açıkladı.

Yüksek sıcaklıkların ve nem oranının düşmesinin yangın riskini giderek artırdığını bildiren Meteo-France, ülke genelinde 48 vilayetin de "yüksek" ve "çok yüksek" yangın riski altında olduğunu kaydetti.

Yalnızca bir günde 109 kişi sıcak nedeniyle yaşamını yitirmişti

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, dün, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, bu sezon çıkan yangınlarda ülke genelinde şu ana kadar 14 bin 500 hektar alanın yandığını, bu rakamın geçen yıl aynı dönemlere kıyasla yaklaşık 3 kat fazla olduğunu bildirmişti.

Fransa'yı haziranda yaklaşık 2 hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcak nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke, "tarihinin en sıcak haziranını" yaşamış, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran'da geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yeni Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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