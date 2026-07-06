Fransa'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Turuncu Alarm - Son Dakika
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Fransa'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Turuncu Alarm

Fransa\'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Turuncu Alarm
06.07.2026 11:57
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Fransa'da 16 vilayette yeni sıcak hava dalgası nedeniyle 'turuncu alarm' verildi, sıcaklıklar 40 dereceyi bulabilir.

Haziran ayında rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken 16 vilayette "turuncu alarm" verildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, çoğunluğu ülkenin güney ve güneybatısında olmak üzere 16 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle alarm seviyesinin turuncuya yükseltildiğini bildirdi.

Meteo-France, geçen ay rekor seviyede sıcaklıkların görüldüğü Fransa'nın ay ortasına kadar yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağı uyarısında bulunuldu.

Ülkede bazı kentlerde termometrelerin 40 dereceyi bulması bekleniyor.

Fransa'yı geçen ay yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Ülke tarihinin en sıcak haziranını yaşarken, Fransa Sağlık Bakanlığı 22-28 Haziran tarihlerinde, geçmiş yılların ortalamalarına kıyasla fazladan 2 bin 25 ölüm kaydedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yeni Sıcak Hava Dalgası ve Turuncu Alarm - Son Dakika

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