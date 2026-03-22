Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da Yerel Seçimlerin İkinci Turu Başladı

22.03.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda 26 milyon seçmen oy kullanıyor. 124 bin aday yarışıyor.

Fransa genelinde yerel seçimlerin ikinci turu için seçmenler sandık başına gidiyor.

Ülkede yerel seçimlerin ikinci turunda yaklaşık 26 milyon seçmen için kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, küçük kentlerde yerel saatle 18.00, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

İkinci turun resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Seçimlerin ikinci turunda 124 bin aday yarışıyor

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Seçimlerin ikinci turu kapsamında, henüz belediye başkanı seçilmeyen yaklaşık 1500 belediyede seçim düzenleniyor.

İkinci turda 4 bin 355 listede yaklaşık 124 bin aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

Ülkenin en büyük 3 kenti Paris, Marsilya ve Lyon'da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart'ta düzenlenmişti.

Fransa'da iki turlu yerel seçimler, her 6 yılda bir düzenleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Fransa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 11:00:00. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.