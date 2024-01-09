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Fransa'da yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu - Son Dakika
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Fransa'da yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

Fransa'da kar yağışı nedeniyle başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde trafikte uzun kuyruklar oluştu. N118 otoyolu Paris yönü trafiğe kapatıldı, A13 ve A12 kara yolları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Normandiya ve Ile-de-France bölgelerinde alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı ve okul taşımacılığı hizmeti durduruldu.

Fransa\'da yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
09.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:05
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Fransa'da yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu.

BFMTV'nin haberine göre, kar yağışının etkilediği; başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde, dün akşam araçlar trafikte kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşturdu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle N118 otoyolu Ulis ve Velizy arasındaki mevkide Paris yönü trafiğe kapatıldı. Kar yağışı Paris'in batısında da kara yolu trafiğini durma noktasına getirdi.

A13 otoyolunda can kaybının yaşanmadığı çok sayıda kaza meydana geldi, A13 ile A12 kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

France Info televizyonunun haberine göre, Normandiya ve Ile-de-France bölgelerindeki bazı noktalarda kar yağışı nedeniyle alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı. Okul taşımacılığı hizmeti durduruldu.

Kaynak: AA
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