Fransa'daki mali endişeler Avrupa borsalarını düşürdü, Stoxx 600 yüzde 1 geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'daki mali endişeler Avrupa borsalarını düşürdü, Stoxx 600 yüzde 1 geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa ekonomisine yönelik mali endişeler nedeniyle Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı. Kapanışta Stoxx Europe 600 yüzde 1 gerileyerek 630,25 puana indi; İtalya'da FTSE MIB 30 yüzde 2,51, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,35 düştü.

Avrupa borsaları, Fransa ekonomisindeki mali endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1 değer kaybederek 630,25 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,51 düşüşle 49.972,25 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 gerileyerek 25.104,36 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 azalarak 10.458,5 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 değer kaybederek 7.769,21 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,604 düşüşle 1,119 seviyesinden işlem gördü.

Jeopolitik belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seyretmeyi sürdürürken, Fransa ekonomisine yönelik mali endişeler nedeniyle Avrupa borsalarında negatif seyir yansımaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2, yıllık yüzde 2,3 artarak beklentileri aştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları ile büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini belirterek, düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil politika adımları atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
AlmanyaEkonomiFinansİtalyaFransaGüncelBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Son reyting kurbanı İddialı bir dizinin daha fişi çekildi Son reyting kurbanı! İddialı bir dizinin daha fişi çekildi
Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin’den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi Hakkında soruşturma açılan Berna Laçin'den ilk tepki: 1 saat bile geçmedi
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
19:10
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 20:28:11. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'daki mali endişeler Avrupa borsalarını düşürdü, Stoxx 600 yüzde 1 geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei