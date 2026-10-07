Fransa'daki mali endişeler Avrupa borsalarını düşürdü, Stoxx 600 yüzde 1 geriledi

Avrupa borsaları, Fransa ekonomisindeki mali endişeler nedeniyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1 değer kaybederek 630,25 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,51 düşüşle 49.972,25 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 gerileyerek 25.104,36 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 azalarak 10.458,5 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,22 değer kaybederek 7.769,21 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,604 düşüşle 1,119 seviyesinden işlem gördü.

Jeopolitik belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yüksek seyretmeyi sürdürürken, Fransa ekonomisine yönelik mali endişeler nedeniyle Avrupa borsalarında negatif seyir yansımaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık yüzde 2, yıllık yüzde 2,3 artarak beklentileri aştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları ile büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini belirterek, düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil politika adımları atılması çağrısında bulundu.