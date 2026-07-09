Fransa'dan ABD-İran Gerilimine Çözüm Çağrısı - Son Dakika
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Fransa'dan ABD-İran Gerilimine Çözüm Çağrısı

09.07.2026 21:55
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Fransa, İran'ın misillemesine karşı Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için ABD-İran mutabakatına uyulmasını istedi.

Fransız hükümeti, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılarına karşılık İran'ın misillemede bulunduğu Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için çağrıda bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, haftalık basın toplantısında Burkina Faso ile ilişkiler, Lübnan ve Gazze'deki durum, ABD-İran gerilimi başta olmak üzere dış politika başlıklarını ele aldı.

Fransa ile diplomatik ilişkileri kesme kararı alan Burkina Faso'ya ilişkin Confavreux, bu ülkeye karşı mütekabiliyet ilkesini işlettiklerini belirtti.

Confavreux, Burkina Faso'nun Paris maslahatgüzarını 6 Temmuz'da Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını ve Burkina Fasolu diplomatların 7 gün içinde Fransız topraklarını terk etmelerini istediklerini belirtti.

Bununla birlikte Confavreux, Fransa'nın Burkina Faso'nun diplomatik ilişkileri kesme kararından üzüntü duyduğunu yineledi.

ABD-İran mutabakatına uyulması çağrısı

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Confavreux, ABD'nin saldırılarına karşı misillemede bulunan İran'ın saldırılarını kınadı.

Confavreux, ABD-İran arasında 14 Haziran'da varılan mutabakata uyulması çağrısı yaparak, "İran tehdidi" ile karşı karşıya kalan Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile dayanışma mesajı verdi.

Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmanın ekonomik sonuçlarına dikkati çeken Confavreux, ABD-İran mutabakatı çerçevesinde öngörülen 60 günlük protokole uyulmasını istedi.

Burkina Faso hükümeti, 26 Haziran'da Fransa ile diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

Fransız hükümeti, "düşmanca" olarak nitelendirdiği bu karara karşılık vereceklerini bildirmişti.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu dün İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'dan ABD-İran Gerilimine Çözüm Çağrısı - Son Dakika

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