Fransa'dan ABD'ye Eleştiri

24.03.2026 15:50
Fransa Genelkurmay Başkanı Mandon, ABD'nin öngörülemezliğinin güvenliğe etkisini vurguladı.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon, ABD'nin giderek "öngörülemez bir müttefik" haline geldiğini belirterek "Bunun güvenliğimiz üzerinde etkisi var." dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te "2026 Paris Savunma ve Strateji Forumu" başladı.

Mandon, forumda yaptığı konuşmada, ABD askerlerinin Afganistan'dan hiçbir istişare yapmadan çekildiğini söyleyerek "(Afganistan'ı) Bize haber vermeden terk etmeyi seçtiler. Şimdi bizi haberdar etmeden Orta Doğu'ya müdahale etmeye karar verdiler. Oysaki Fransız ordusunun ilk endişesi, bölgede transit haldeki vatandaşlarını korumak için Fransa'ya çözüm sağlamak oldu."

Kendilerini şaşırtan Amerikan müttefikleri karşısında derhal harekete geçmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Mandon, ABD'nin giderek "öngörülemez hale gelen bir müttefik" olduğunu dile getirdi.

Mandon, "(ABD) Askeri operasyonlar başlattığında bize haber verme zahmetinde bulunmuyor. Bunun, güvenliğimiz üzerinde etkisi var. Bunun, çıkarlarımız üzerinde etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Yakın zamanda Grönland üzerindeki tehditleri gördüklerinde Danimarka'nın istediği çerçeve doğrultusunda bölgeye ekipler konuşlandırdıklarını aktaran Mandon, "Büyük güçlerin yapmak istediklerini tekrarlamak için burada değiliz." diye konuştu.

Mandon, Avrupalıların artık NATO karargahında bir araya geldiklerinde kendi aralarında toplantı düzenlediklerini ifade ederek Avrupalıların, Amerikalılara olan ciddi bağımlılıklarını nasıl aşabileceklerini çözmeleri gerektiğini savundu.

Mandon, Amerikalıların giderek tehlikeli bir hale gelen dünyada önceliklerinin kendi kıtaları olduğunu dile getirdiklerini ve Avrupa'nın artık ABD'nin önceliği olmadığını belirtti.

ABD'nin bunu kendilerine de söylediğini anlatan Mandon, "(Amerikalılar) Şu anda bize, savaşın Yakın Doğu ve Orta Doğu'da kendilerine çok pahalıya mal olması ve çok fazla askeri kaynak ayırmaları nedeniyle Ukrayna'ya eskiden olduğu ve savaşın başında yaptıkları gibi yardım etmekte zorlanacaklarını söylüyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

