Fransa'dan Ben-Gvir'e Tepki - Son Dakika
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Fransa'dan Ben-Gvir'e Tepki

Fransa\'dan Ben-Gvir\'e Tepki
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Fransa Dışişleri Bakanı, Ben-Gvir'in Gazze açıklamalarını insanlık dışı buldu ve yaptırım uyguladı.

PARİS, 20 Ağustos (Xinhua) -- Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Gazze'ye ilişkin son açıklamalarının "kabul edilemez ve insanlık dışı" olduğunu söyledi.

Barrot, çarşamba günü Fransız La Montagne gazetesine verdiği röportajda, "Bugün Batı Şeria'da yaşananlar son derece utanç verici ve hepimizde infial uyandırmalı. İşte bu nedenle, son açıklamaları kabul edilemez ve insanlık dışı olan Bakan Ben-Gvir'e yaptırım uyguladık" dedi.

BFM TV'nin haberine göre Ben-Gvir, cumartesi günü yayımlanan bir podcast'te "Gazze'de her gece hedefli infazlar gerçekleştirilmeli" diyerek, her gece "30 ila 40" kişinin öldürülmesi çağrısında bulundu.

Barrot 23 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ben-Gvir'in Fransa'ya girişinin derhal geçerli olmak üzere yasaklandığını duyurmuştu. Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik açıklama ve eylemlerini "şok edici" diyerek kınayan Barrot, bunların nefret ve şiddeti körüklediğini belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Güncel, Fransa, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'dan Ben-Gvir'e Tepki - Son Dakika

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